La falda metalizada de Paula Echevarría que te convertirá en la reina de la noche

"Noche de plata", ha titulado Paula Echevarría (45 años) su último post en Instagram, donde luce un conjunto que ha enamorado a sus 3,6 millones de seguidores. Se trata de una blusa y una falda ideales para estas noches de verano que están tocando a su fin.

Eso sí, sus fans se han interesado especialmente por la falda, que es metalizada y de color plata y te hará ser la reina de la fiesta. La mujer de Miguel Torres (37) es sinónimo de moda y de estilo. En cuanto a estilismo, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual.

En una de sus últimas publicaciones, la influencer, y exmujer de David Bustamante (41), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir complementos llamativos y de rabiosa tendencia. La falda es de la firma Fetiche Suances.

"Falda metalizada de color plata con cierres de cadena en talla única

Ideal para llevar solo o sobre algún vestido y pantalón para darle un toque muy chic y sofisticado", se puede leer en la página web de la firma.

Cuesta 89,95 euros y, al igual que la modelo que la luce en la página de la firma, Paula Echevarría la acompaña con una camisa blanca básica. La actriz, además, combina el conjunto con un bolso de Furla.

Las reacciones a la publicación de Echevarría no se han hecho esperar: "Necesitará vacaciones de las vacaciones... menudo trajín", "Siempre pienso en cómo será el tamaño de tus maletas", "Me encanta ese look", "Te sales… Eres la puñetera ama del verano. Eres una diosa de la noche marbellí".

Sobre Fetiche Suances

Fetiche Suances es una marca de moda ubicada en el norte de España, en la ciudad de Cantabria, y que apuesta por las últimas tendencias en ropa de mujer. Sus modelos son versátiles y se ajustan a las necesidades de las mujeres de hoy en día.

Algunos de los modelos de vestidos que ha lucido Paula Echevarría esta temporada han sido el modelo Adele o Blossom. Sus colecciones se caracterizan por sus diseños femeninos que buscan resaltar la figura de la mujer actual para hacernos sentir siempre guapas y a la última moda.

