La camisa comodín de María Pombo en su maleta de verano: blanca, de mangas abullonadas y con bordados

"Una mujer jamás debe olvidar tener en su armario una blusa blanca", dijo la diseñadora Carolina Herrera (84) en su día y no se equivocó. Una camisa blanca es un must en el vestidor de todas, una apuesta segura para llevar con cualquier prenda y en todas las temporadas del año. Las marcas y las fashion victims son conscientes de ello y cada vez que puedan recurren a ella. Es el caso de María Pombo (28 años), quien ha apostado por unos de los diseños de su marca, Name The Brand, para un día de verano en Santander.

Se trata del modelo 'Andrea Blouse White', valorada en 79 euros y a la venta en la página web de la firma desde la talla S hasta la L. Es una blusa blanca con solapa en el delantero y espalda que destaca por su delicado bordado en el pecho y en las mangas de estilo abullonadas. Tiene doble botonadura en los puños y cierre con abertura trasera.

No es nueva, ya que la influencer la había mostrado con anterioridad en su perfil de Instagram, confirmando que se ha convertido en una prenda comodín de su maleta de verano. El pasado 12 de agosto, María Pombo ya la lucía ante sus seguidores, combinándola con una falda blanca y un bolso Loewe.

María Pombo ha compartido los detalles de su look a través de su perfil de Instagram. Redes sociales

Esta vez, para darle un toque más trendy y veraniego, María Pombo la ha llevado tipo crop top completando un vaquero básico y wide leg de Salsa Jeans. Un estilismo sencillo con fondos de armario que es un must, sobre todo, para las semanas de entretiempo. La misma camisa, no obstante, también puede lucirse con otro tipo de pantalones e incluso faldas o monos.

Al ser una camisa básica clásica, con apenas detalles, es ideal para combinar con un sinfín de looks y en otras épocas del año. Si bien María ha apostado por ella para un día casual de verano en Santander, también es perfecta para llevarla en otoño o invierno, con algún jersey, cazadora o abrigo.

En cuanto al look de María, el resto de complementos también han sido básicos y sencillos. Aunque las fotos que ha compartido en sus redes sociales no dejan entrever los detalles del calzado, la influencer habría completado su outfit de básicos con unos botines planos. Como bolso se ha decantado por un maxi tote de Polo Club confeccionado en rafia, un tejido muy habitual en la temporada estival. El toque final se lo han dado sus accesorios en tono dorado y su melena suelta y al natural.

