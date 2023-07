El vestido de H&M de María Pombo es un infalible del verano: blanco, tobillero y de tirantes anchos

Un vestido blanco es un imprescindible del verano y María Pombo (28 años) no hace más que confirmarlo. Si hace unos días arrasaba en las redes sociales con un modelo mini de Zara, ahora se ha robado las miradas con un diseño largo de H&M que también triunfa en la web.

La influencer lo ha mostrado en un story algo informal, en el que únicamente desvelaba que asistía a una cita en el dermatólogo antes de las vacaciones de verano. En un primer momento el diseño no parecía tener ningún protagonismo, pero lo cierto es que al ser un must de la temporada salta a la vista.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que se trata de un modelo de H&M, valorado en 99 euros y que se ha agotado casi en su totalidad. Aunque ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la L, en la web de la marca sólo se vende en talla más grande. Aun así, ya colocan el cartel de que más pronto que tarde estará fuera de stock.

María Pombo con un vestido de punto firmado por H&M. Instagram

Es un diseño confeccionado en punto canalé y con mezcla de seda que puede lucirse tanto de día como de noche. La clave está en los complementos y en el tipo de estilismo que se desee conseguir. Se trata de un modelo tobillero, con escote redondo, tirantes anchos, bajo recto y en un tono blanco crema.

Al ser blanco y por sus características sencillas y trendy, admite casi todo tipo de combinaciones. Si bien María Pombo lo ha llevado con un bolso negro, optando por el clásico black & white, el vestido de H&M también es perfecto para sumarle otros tonos más vibrantes y propios de la temporada estival.

Por el tipo de imagen que ha publicado María en sus stories, no hay detalles sobre el calzado que ha elegido. No obstante, sí queda al descubierto que no ha prescindido de las gafas de sol, un básico en los meses de calor. En cualquier caso, el vestido admite tanto diseños deportivos, para hacerse con un look sporty, como sandalias planas y cómodas o cuñas. En el caso de la influecner, el toque final, acentuando su esencia veraniega, se lo ha dado su melena, peinada al natural y con unas ondas al agua.

Además del modelo blanco por el que ha optado María Pombo, H&M también ha confeccionado el mismo diseño en negro, otro color imprescindible en cualquier fondo de armario. Para la inlfuencer no se trata de una nueva adquisición, ya que lo había mostrado en sus redes con anterioridad, en la recta final de su segundo embarazo.

