Chiara Ferragni elige un exclusivo bolso rosa de Gucci para romper con un atrevido 'look total black'

Arriesgado, rompedor, atrevido... Así puede definirse el estilo de Chiara Ferragni (35 años), la influencer más famosa del mundo que alcanzó el éxito tras crear un genuino blog de moda y hoy atesora más de 29 millones de seguidores en Instagram. La italiana es una fashion victim y tiene especial predilección por los piezas de lujo de las que presume constantemente.

La elección de uno de sus recientes diseños, publicado en las redes sociales el pasado 27 abril, confirman ambas teorías: Chiara posaba con un traje total black original, que se desmarca de lo clásico y dejaba al descubierto algún detalle más atrevido, y lo combinaba con los complementos más chic.

La empresaria italiana, en concreto, se mostraba con un outfit de tres piezas, formado por un pantalón tipo sastre que dejaba al descubierto parte de las braguitas, una top con lazada y una blazer tipo crop que le permitía mostrar su abdomen. En los zapatos escogía unos slingbacks de tacón sensato a tono y remataba el atuendo con un minibolso de Gucci rosa que le daba el punto girly.

Chiara, en concreto, rompía con el total black apostando por el mítico modelo Bamboo 1947. Un diseño de 3.200 euros que, según explican en la página web de la firma, sólo puede adquirirse a través de su equipo de asesores y en tiendas seleccionadas.

Desde la marca explican que el bolso que ha elegido Chiara Ferragni "encarna el estilo exclusivo y la excelencia de la artesanía de la firma a través de elementos emblemáticos como el asa curva de bambú, el cierre y el bolsillo abierto con espejo".

En cuanto a su diseño, el minibolso de Gucci ha sido confeccionado en piel, tiene apliques en bambú y dorado envejecido, además de asa y correa con tribanda. Así, se convierte en una pieza versátil que, según el look, puede lucirse de dos formas diferentes. Chiara Ferragni optó por llevarlo con la cinta, estilo bandolera.

Aunque el look era llamativo en su totalidad, a juzgar por los comentarios que recibió la influencer, lo más destacado fue el minibolso de Gucci. Sobre este complemento que se convierte en un accesorio para toda la vida, sus followers comentaron: "Qué bonito es", "Lo amo" o "Es estupendo". Chiara Ferragni, no obstante, también recibió alguna crítica por parte de sus haters, quienes no estuvieron de acuerdo con su arriesgado estilismo.

