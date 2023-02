Carrie Bradshaw brilla con unos salones de Roger Vivier valorados en 3.000 euros

Sarah Jessica Parke en una escena de 'And Just Like That'.

Carrie Bradshaw, el mítico personaje de Sexo en Nueva York y And Just Like That interpretado por Sarah Jessica Parker (57 años), está decidida a dar una segunda oportunidad al que fuera su segundo gran amor, Aidan. Así ha quedado al descubierto en los avances de la secuela. Las escenas han dejado sin palabras a los seguidores de la serie, que esperan con ansias qué pasará en esta historia. Pero además, las imágenes dejan al descubierto los detalles de algunos estilismos que ha llevado la actriz durante el rodaje, en los que el lujo vuelve a ser protagonista.

No hay que olvidar que la moda es un tema clave en la vida de Carrie Bradshaw y por ello, todo lo que se pone salta a la vista. Ahora, en una romántica escena con beso incluido, llama la atención su espectacular apuesta. Sarah Jessica Parker se muestra con un impresionante vestido azul de manga larga y estampado floral que completa con una chaqueta tipo capa amarilla y unos zapatos, su gran pasión en temas de moda, que se roban todas las miradas.

Se trata del modelo 'Zapatos en Raso Strass Hebilla Flower', de Roger Vivier. Una delicada y sofisticada creación, realizada en tejido brillante y con la icónica hebilla de la firma hecha con cristales. El calzado es una elección clásica atemporal para un look de noche y tiene un tacón alto slim de 10 centímetros.

Los salones están a la venta en la página web de la firma desde la talla 34 hasta la 42 por 2.900 euros. Sin embargo, ya se han agotado en su tamaño más y pequeño y en el más grande. Un éxito en ventas que confirma el triunfo del diseño y de la apuesta de la estadounidense. Carrie Bradshaw los lleva en rosa, pero la marca también los tiene disponibles en color negro, ideal para las más clásicas.

Después de paseos juntos y cena con su grupo de amigos, se confirma el beso entre Carrie y Aidan. Un instante en el que la actriz vuelve a dejar un look de inspiración para un momento especial. Los tacones, para aquellas que se atrevan a comprarlo, son la típica pieza para toda la vida, a la que se podrá recurrir cada vez que la ocasión lo requiera. Por ello, el modelo viene con información sobre el cuidado y el mantenimiento. El calzado, además, está protegido con una funda con el logotipo de la marca.

