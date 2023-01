Astrid Klisans tiene el bañador joya que estiliza la figura y le dará un toque de color al buen tiempo

La bloguera y modelo venezolana Astrid Klisans, mujer del cantante Carlos Baute (48 años), siempre se ha caracterizado por su gran discreción a nivel personal. Contadas son las ocasiones en que ha hablado de su vida familiar e íntima, y cuando lo ha hecho ha sido junto a su marido e hijos.

Se siente más cómoda en el segundo plano. No obstante, donde sí se muestra al natural, sin filtros, es en sus redes sociales. En su Instagram, Klisans da buena cuenta de cómo es su día a día y de su profesión, pero también aprovecha para dar poderosas lecciones de estilo.

En una de sus últimas publicaciones, ha lucido un traje de baño joya que promete convertirse en tendencia este año. Se trata de un bañador de la firma Ewigem y cuesta 95 euros. Astrid lo luce mientras postea lo que sigue junto a su vídeo: "A ver quién reconoce la canción". La música pertenece a la versión que Charly, de La reina del flow, hace de Perdóname.

"Nuestro traje de baño joya está confeccionado con un bonito y espectacular tejido de fantasía con matices de brillo. Destaca el color dorado, plata, turquesa y frambuesa. Tiene un bonito y favorecedor escote en V y espalda pronunciada. Todos nuestros trajes de baño están confeccionados con las mejores lycras del mundo, su color y texturas son únicas, es un tejido elástico, con bastante cuerpo y realmente suave", se puede leer en la página web.

Y se añade: "En nuestros trajes de baño vas a encontrar la elegancia y comodidad perfectas para disfrutar de días maravillosos junto al mar. Para comprar tu traje de baño con casquitos o foam extraíble solo tienes que seleccionarlo junto con tu tallita. Nuestros casquitos son unas almohadas acolchadas de micro neopreno y algodón para la parte del busto, con efecto una talla más que realzan la figura femenina. Diseñado por Adriana Nieto Ortega. Confeccionado íntegramente en España".



Las reacciones a la publicación de Astrid Klisans no se han hecho esperar: "Linda", "Más guapa no la hay", "Más bella imposible", "Qué cuerpazo, preciosa", "Me encanta tu traje de baño", "Cómo se puede estar tan espectacular".

