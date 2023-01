El abrigo de Laura Matamoros para añadir un punto sofisticado a cualquier 'outfit'

La única parte positiva de los días fríos es que se pueden sacar del armario esos abrigos que destacan no solo por ser bonitos, especialmente por proteger muy bien de las bajas temperaturas. Dos características que cumple perfectamente la que es la nueva prenda estrella de Laura Matamoros (29 años), que ha conquistado a sus seguidores al compartir su último look, en el que las miradas se centran en el abrigo.

Una pieza de aspecto juvenil y aire francés con la que ha logrado derrochar estilo durante un gélido paseo por las calles de Madrid. Se trata de un abrigo de la firma Sandro Paris que destaca por su gran cobertura gracias a su longitud, pues llega hasta la mitad de las pantorrillas, logrando que quien lo lleve esté cálido y confortable.

Es de corte recto, con las hombreras marcadas, y cuenta con cuello de tipo sastre. Tiene un cierre cruzado de doble botonadura y un par de bolsillos con solapa en la parte frontal. Es de color gris claro, por lo que no solo ilumina los outfits, también es muy fácil de combinar.

[Paula Echevarría tiene el abrigo militar perfecto para protegerse del frío que asola Madrid]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

La marca lo fabrica en cinco tallas diferentes, desde la 34 hasta la 42, y tiene disponible una guía para elegir la más adecuada. Al estar en temporada de rebajas, el precio de este artículo es inferior que hace unas semanas ya que ha pasado de costar 495 euros a 297 euros.

Este abrigo está confeccionado en un 100% de lana en el exterior, mientras que el forro es de poliéster. Para alargar su vida Sandro Paris recomienda una serie de cuidados a tener en cuenta, el más importante es lavarlo en seco. Sin embargo, también se puede meter en la lavadora siempre que sea a una temperatura máxima de 30 grados y sin usar suavizantes. Para secarlo se deberá escurrir sutilmente sin retorcerlo y tender en horizontal sobre una toalla.

Laura Matamoros, fiel a su estilo, lo ha combinado con dos prendas muy cómodas, un jersey de cuello vuelto en color beige y pantalones vaqueros en color azul. Dos piezas que juntas tienen un claro aire informal y que, sin embargo, ha logrado transformar utilizando este abrigo, capaz de añadir un punto sofisticado a cualquier estilismo. Las reacciones no se han hecho esperar y sus followers han aplaudido su elección: "¡Qué divina estás! Me encanta tu forma de vestir", "Me encanta el abrigo que llevas, es precioso, menuda clase tiene, ¡es espectacular", le han escrito dos de ellos.

Sigue los temas que te interesan