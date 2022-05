El exclusivo conjunto 'denim' de María Pombo por el que todas preguntan

El pasado jueves, 26 de mayo, María Pombo (27 años) se volvió a sentar en el plató de El Hormiguero para hablar de su experiencia como profesional de las redes sociales. Para la ocasión, en la que estuvo acompañada de Dulceida (32) y Laura Escanes (26) -otras de las influencers patrias más aclamadas-, la joven empresaria se decantó por un original conjunto denim que ha sido una verdadera revolución en Instagram.

Aunque la influencer compartió todos los detalles de su outfit en sus redes sociales, en las últimas horas ha recibido cientos de comentarios por parte de sus seguidores, como los siguientes: "Me encanta el conjuntazo. ¿De dónde es?", "Me flipa el conjunto", "Adoro el look" o "La más estilosa".

El outfit en cuestión es de la firma neoyorquina Area y está formado por dos piezas de tejido vaquero y con un toque brillante que le aporta originalidad al diseño. Las prendas pueden llevarse por separado o a modo conjunto, tal y como escogió María Pombo para una noche de televisión con Pablo Motos (56).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

La minifalda, valorada en 751,95 euros, destaca por su bajo en ondas y decorado con tiras de cristales. También llama la atención la forma de corazón que tiene detrás, próximo al único bolsillo del que dispone la pieza. El top tiene un precio de 941,95 euros y ha sido confeccionado con los mismos materiales. Se trata de una especie de chaqueta manga larga y cuello solapa con terminación glitter. Quienes quieran hacerse con el look completo para imitar el estilismo de María Pombo, deberán desembolsar 1.693,9 euros.

Ambas prendas forman parte de una firma fundada en Nueva York en 2014 por los diseñadores Beckett Fogg y Piotrek Pansczczyk. Desde su creación, tal y como explican en su página web, la marca se ha especializado en artesanía de calidad, desarrollo textil y adornos innovadores, esencia que se ve reflejada en el comentado diseño de María Pombo.

"El estilo característico de Area es multifacético; ingenioso, inherentemente glamoroso, juguetonamente decadente e inyectado con una energía pop", aseguran desde la página web de la firma. La influencer y empresaria de moda, según muestra en sus redes sociales, cuenta con la mayoría de estas características. Por ello, no resulta extraño que haya confiado ella para su reciente aparición en la pequeña pantalla.

