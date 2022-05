Las sandalias de Pedro del Hierro que resolverán tus 'looks' de invitada: arrasan en la web y están rebajadas

Como cada año, la llegada del buen tiempo ha marcado el inicio de la temporada de bodas y demás eventos especiales, en los que se requiere de un impecable estilismo que va más allá de la ropa. La elección del calzado también es clave para triunfar y, sobre todo, disfrutar de cualquier celebración con la máxima comodidad. Para ello, Pedro del Hierro tiene la solución.

En su colección de calzado, la firma cuenta con un diseño que, por su color y características, se convertirá en un must have y resolverá un sinfín de looks de invitada en la temporada estival.

El modelo en cuestión es un par de sandalias de tacón con plataforma. Tal y como explican en la página web de la marca, están realizadas en napa metalizada de alta calidad que ha sido curtida utilizando prácticas más sostenibles. En su proceso de fabricación se han empleado energías renovables y tecnologías que reducen el consumo de agua. La plantilla es de napa caprina, la altura es de 10 centímetros y la plataforma de tres más.

Detalles del modelo de sandalias de Pedro del Hiero. Gtres

El modelo, de tiras gruesas entrelazadas y ajustadas al tobillo, ha salido a la venta desde la talla 36 hasta la 41. Sin embargo, a día de hoy arrasa en la web y solo está disponible en sus tres tamaños más altos. Su precio original es de 189 euros, pero actualmente están rebajadas en un 20%. Así, ha quedado en 151 euros.

Por su color -dorado- y sus características, el calzado que propone Pedro del Hierro se convierte en un básico que puede combinarse con un sinfín de looks y reutilizarse durante varios veranos. Para ello, explica la marca en su página web, que no deben lavarse, blanquearse ni secarse en la secadora.

En los últimos días, este diseño se ha colado en las redes sociales tras una recomendación de la influencer Marta Pombo (30 años). Después de asistir a un exclusivo evento en Madrid, la también empresaria recibió un sinfín de preguntas por parte de sus seguidoras, en referencia a las sandalias doradas que llevó con un conjunto en tono verde manzana.

Al tratarse de un diseño que tiene en su armario desde hace varios años, la joven buscó una alternativa para sugerir a sus followers. Así, llegó a este par de sandalias de Pedro del Hierro que, sin duda, son un diseño infalible para asistir a un evento.

[Más información: Tamara Falcó regresa a la moda con una exclusiva colección junto a Pedro del Hierro]

Sigue los temas que te interesan