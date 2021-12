Pedro del Hierro convierte las fiestas navideñas en la época más estilosa gracias a The Christmas Edit, una colección llena de prendas cálidas no solo para el día a día, también para días de naturaleza. Parkas, chaquetas, botas y jerséis con detalles invernales y colores de temporada con los que vestir de manera cómoda. Cuando cae la noche, estos looks se elevan y el negro toma protagonismo para asegurar la elegancia.

