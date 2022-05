El maquillaje exprés de Pilar Rubio: los pasos para copiar sus 'beauty look'

Está claro que hacer las cosas con tiempo siempre es un plus. Ya sea en una receta de cocina o un maquillaje, lo mejor es dedicarle a cada paso sus minutos correspondientes para que el resultado sea el mejor. Sin embargo, esto no siempre es posible y hay veces en la que las prisas apremian.

Para esos días tan ajetreados en los que el reloj se convierte en el peor enemigo, lo mejor es apostar por fórmulas exprés. Son muchas las famosas que tienen sus propios trucos para estar listas en apenas unos minutos, una de ellas Pilar Rubio (44 años), que ha compartido con sus seguidores la rutina que sigue cuando quiere maquillarse y solo tiene unos minutos.

"Desde que cambié mi color de pelo, he adaptado los tonos de maquillaje para integrarlos mejor con el nuevo look. Ahora bronceo más mi piel y utilizo tonos marrones y bronces. Este maquillaje que os muestro es el que suelo utilizar para sesiones de fotos y televisión. Me funciona tanto de día como de noche", ha escrito junto al tutorial, en el que muestra todo el proceso paso por paso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Lo primero que hace la colaboradora televisiva es limpiarse el rostro con agua micelar, un producto que elimina todo rastro de suciedad a la vez que tonifica. Tras esto aplica un sérum y una crema hidratante que reparte por el rostro y el cuello con un masaje.

Es entonces cuando llega el momento del maquillaje propiamente dicho. Pilar Rubio comienza con un corrector de ojeras que también se pone en la zona de la nariz y el rictus para, según dice, no se le marquen las líneas de expresión. A continuación, llega el turno de la base de maquillaje, en su caso elige una de cobertura ligera para lograr un efecto makeup no makeup perfecto para los días de verano.

Pilar Rubio añade entonces luz a su rostro gracias a un iluminador claro que aplica en el arco de las cejas, ampliando su mirada, una de las partes más bellas de su anatomía. Los ojos siguen siendo los protagonistas del siguiente paso del maquillaje y utiliza un lápiz de color marrón para lograr profundidad. A continuación, pasa un lápiz negro por el interior del párpado móvil para densificar las pestañas.

Es entonces el momento del countoring, concretamente uno de color bronce con el que potencia su bronceado. Después le da color a sus mejillas con un colorete de tono coral y un poco de iluminador. La mujer de Sergio Ramos pasa entonces a las cejas, que rellena con un lápiz marrón oscuro para que parezcan más pobladas.

En sus maquillajes Pilar Rubio potencia su mirada. Instagram

Para terminar, un pintalabios efecto perlado para aumentar el volumen de su boca, que perfila de manera previa, y un poco de máscaras de pestañas. ¡Y lista!

[Más información: Labios hidratados y cambio de estación: 'misión posible' gracias a esta rutina 'beauty' de tres pasos]

Sigue los temas que te interesan