Esther Cañadas deslumbra en su vuelta a la pasarela española tras más de una década alejada

El Pabellón Italiano (Fira Montjuïc), en Barcelona, se ha engalanado este viernes 22 de abril para acoger la nueva colección Versailles 2023 de Atelier Pronovias dentro del marco de la Bridal Fashion Week. La casa de alta costura nupcial ha contado con la modelo Esther Cañadas (45 años), quien ya fue imagen de la firma en 1998, para mostrar su nueva colección que estará disponible en tiendas en septiembre de 2022.

La maniquí española más internacional ha regresado así a la pasarela española tras más de una década alejada de la misma. Y aunque lo ha hecho solo de manera puntual, lo ha "disfrutado muchísimo", como ella misma ha explicado.

"Siempre me ha gustado mi trabajo, pero ahora retomarlo desde otro punto de mi vida y otra estabilidad me ha hecho valorarlo mucho más. Ahora aprecio más el momento. Antes era más como una vorágine", ha continuado.

Cañadas, que en marzo cumplía 45 años y EL ESPAÑOL conseguía en exclusiva las imágenes de su día más especial, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida está encantada de trabajar en su país: "Me parece maravilloso y, sobre todo, después de dos años de este parón debido a la pandemia. Es más especial si cabe aún. La pandemia me ha hecho apreciar además más todo".

Esther Cañadas capitaneó el carrusel en el desfile de Pronovias de este pasado viernes en Barcelona.

Vestirse de novia para el desfile no ha hecho que le vuelvan las ganas de pasar por el altar. Estuvo casada con el supermodelo Mark Vanderloo (53) y, posteriormente, con el piloto de MOTOGP Sete Gibernau (49). "La vida da muchas vueltas. No sabemos lo que va a pasar", ha comentado respecto de una tercera boda.

Recuperada totalmente de su problema de salud, ya que fue diagnosticada de una enfermedad autoinmune llamada vasculitis, Esther disfruta ahora a tope de su hija Galia Santina -cuya paternidad no ha salido nunca a la luz pública-. "Hace muchos años ya que gracias a Dios estoy muy bien. Ha sido una época muy dura pero ha sido un aprendizaje muy grande y me ha hecho valorar mucho más la vida y las prioridades. Estoy disfrutando de mi maternidad y me considero una madre muy guay. Obviamente a mi hija le pongo normas y esas cosas pero se puede dialogar y hay muchas risas entre nosotras", ha afirmado.

La colección de Pronovias

Las modelos Ana Gueye, Keke Lindgard, Esther Cañadas y Neus Bermejo junto a la diseñadora artística de la firma, Alessandra Rinaudo.

Versailles es el nombre de la nueva colección Atelier Pronovias 2023, que simboliza un regreso triunfal a la celebración y la ceremonia. Bajo la influencia del brillante carácter de Versalles, la colección destaca por la atención al detalle y la exquisitez de pies a cabeza.

Alessandra Rinaudo, Directora Artística de la firma, ha asegurado que "Versailles es un palacio, pero tambiénha llegado a definir el lujo y la belleza, lo que para mí encaja perfectamente con la alta costura nupcial".

Modelos en el desfile de Pronovias.

Cañadas ha desfilado con el modelo Charlotte, un diseño romántico y elegante que en el cuerpo de la modelo se ha visto aún más espectacular. La nueva colección cuenta con 44 vestidos de ensueño que han sido presentados por una diversa selección de modelos de distintas etnias, edades y formas corporales, incluyendo modelos transgénero.

Las nuevas tendencias de la colección Versailles incluyen tejidos brillantes que expresan un retorno a la riqueza desenfrenada e iluminan los vestidos como el famosos Salón de los Espejos de Versalles. También los escotes majestuosos con diseños de cisne, cuellos joya y bodies de encaje de cuello alto que complementan los looks sin tirantes.

Y mangas desmontables y extraíbles de gran tamaño con colas extralargas y capas de novia. Algunos de los rostros conocidos que no se han querido perder el desfile han sido Victoria Federica (21) y su pareja, Jorge Bárcenas (23), Irene Rosales (30) o Macarena Gómez (44) y Aldo Comas (37).

