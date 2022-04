Cómo saber cuál es tu talla de sujetador (y no fallar otra vez en tu próxima compra)

Llevar un sujetador inadecuado es mucho más común de lo que creemos. Las grandes cadenas de ropa interior ofrecen una variedad muy pequeña de tallas que sirven para un mínimo de la población. Aun así, el resto de mujeres se adaptan a esas tallas por falta de conocimiento y de oferta. Piedad Zamora, fundadora de laCorsetera, sabe de primera mano todos los problemas por los que pasamos las mujeres para encontrar un buen sujetador que se adapte a nosotras, y no al revés.

Piedad se dio cuenta muy pronto de que la mayoría de las clientas no sabían qué talla les correspondía: "Desde que empecé a atender en los probadores, y de esto hace más de 48 años, hasta hoy, el público femenino, por lo general, tiene un desconocimiento bastante importante sobre qué talla tiene y cómo funciona el tallaje". Además, no sólo es problema de desconocer la talla correcta, sino del modelo adecuado. "Si sufrían un cambio de peso, me pedían un contorno más o menos pero manteniendo la misma copa. Lo que desconocen es que el pecho también aumenta o disminuye dependiendo de estos cambios, y la copa cambia a la vez que el contorno".

Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger un sujetador? Como mujeres, pasamos por diferentes etapas a lo largo de nuestras vidas. Por eso, Piedad explica que "no es lo mismo un pecho que empieza a crecer, que un pecho en la lactancia o en el fin de ésta o incluso con todos los cambios de peso que podemos experimentar". Así pues, lo primero que debemos saber es en qué momento vital nos encontramos.

En laCorsetera se pueden encontrar contornos desde la 70 hasta la 140.

A continuación, debes preguntarte por la finalidad del sujetador: "No será lo mismo si lo quieres utilizar para hacer deporte, trabajar, resaltar un escote o para el día a día en casa". Por supuesto, también es importante tener en cuenta nuestros gustos, si nos gustan los aros, el relleno, el push up… Y es fundamental conocer nuestro pecho y los diferentes tipos que existen. Por último, aquí entraría en juego el importante papel de la profesional corsetera, la cual nos orienta para poder aunar gustos, necesidades y finalidades en un sujetador perfecto para ti.

¿Cuántas tallas y modelos de sujetador hay disponibles?

Como mencionamos antes, en las grandes cadenas las tallas en corsetería son muy limitadas. "El prêt-à-porter hace que muchas mujeres con una talla de pecho más grande o pequeña de la B o C no puedan comprarse un sujetador, o simplemente visten con las tallas incorrectas. Esto provoca verdaderos problemas de salud, desde dolores de espalda y vértigos a dolor en los pies e incluso estreñimiento. Sin olvidarnos de la frustración que genera en una mujer que, aún poniéndose una 3XL, vea que le sigue quedando pequeño".

Este tipo de tallaje, por tanto, no es real. Siempre se deben tener en cuenta el contorno y, por otro lado, la copa. Ambas partes individuales y no necesariamente equivalentes. "Por lo tanto, esta moda jamás cumple con las expectativas de casi ninguna mujer, y mucho menos de las que utilizamos tallas grandes. En laCorsetera abogamos por la filosofía de tener tantas tallas de sujetador que es prácticamente como si estuvieran hechos a medida para cada mujer".

Las copas van desde la A a la K.

Así pues, en el universo corsetero de Piedad encontraremos contornos desde la 70 hasta la 140, y copas desde la A a la K. "Hay modelos, por tanto, que llegan a tener hasta 165 variables de talla". Increíble, ¿verdad? Pues a esto debemos añadirle los cuatro distintos colores, y las cuatro distintas versiones de cada sujetador (balconet, sin costuras, foam y reductor). Se trata de un campo complejo pero fascinante, así como necesario para toda mujer.

