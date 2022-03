6 de 7

Si tras ver todas las opciones no te has decantado por ninguna, te recomendamos que compres alguno de estos zapatos destalonados en cualquiera de sus colores disponibles. Aunque ahora creas que no, te los pondrás muchísimo. Tienen un tacón de 8,5 centímetros y una plantilla interior comodísima.

Precio: 25,99 euros