Carmen Lomana triunfa con su vestido de Victoria Beckham y con un abrigo del color más apetecible

No hay día en los últimos meses en el que Carmen Lomana (73 años) no grabe su ya tradicional vídeo saliendo de casa, esbozando una sonrisa y atusándose un poco su dorada cabellera. Una forma dinámica y divertida de matar varios pájaros de un mismo tiro: muestra su daily look a su más de medio millón de seguidores en Instagram y crea contenido de moda, el que de verdad le interesa a la empresaria.

Este pasado fin de semana, la sociliaté ha impactado a todos volviendo a coronarse como reina del estilo con un outfit del que EL ESPAÑOL tiene todos los datos. Para lanzarse a la "guerra de las mil gestiones" -una frase que ella misma pronunció hace casi 15 años en la boutique de Dior mientras una periodista de RTVE la abordaba y entrevistaba, fascinada por su buen gusto y personalidad-, Lomana ha seleccionado un vestido firmado por Victoria Beckham.

Se trata de una prenda ajustada, de manga corta, en azul navy y con pequeñas flores en blanca distribuidas de manera perfectamente armónica a través de toda la pieza. Debe de tratarse de un diseño de alguna colección pasada, un clásico, pues no consta en el sitio web oficial de la diseñadora.

En sus pies, Lomana ha lucido sandalias de Miu Miu. La colaboradora de televisión le ha cogido el gusto a los kitten heels -zapato de tacón pequeño- ya que detesta las plataformas y si alguna vez las llevó, como ella misma afirmó, fue por "puro fashion".

Para protegerse de las bajas temperaturas que azotan estos días la capital de España, Carmen Lomana ha rescatado de sus vestidores -no tiene armarios, tiene habitaciones- un espectacular abrigo en color amarillo: lo más apetecible de esta primavera. Con este tono cítrico, la socialité rompe la sobriedad del outfit y triunfa una vez más con su elección estilística.

Para terminar, a modo de complemento y espacio donde guardar sus enseres personales, Carmen ha optado por exhibir uno de sus cientos de bolsos fantásticos. En este caso, se trata de una pieza tipo maletín, de piel negra, con efecto acharolado e interior en amarillo, a juego con su abrigo.

La semana no ha hecho más que empezar y, con total seguridad, Carmen Lomana en los próximos días deleitará y mimará a sus cientos de miles de followers con nuevos e inspiradores looks. In Lomana we trust.

