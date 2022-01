Elizabeth Arden revoluciona la cosmética con la base más completa del mercado

Que cubra sin provocar efecto máscara, que no deje la piel grasa, que parezca natural... Son muchos los requisitos que hacen falta para que una base de maquillaje sea perfecta, pero no muchas pueden presumir de ello. No así la firma Elizabeth Arden, que entre su amplia gama cuenta con una base que ha demostrado ser perfecta para disimular las imperfecciones. Y todo sin perder ese efecto natural tan deseado.

El producto en cuestión se llama Flawless Finish Skincaring Foundation y la firma lo ha creado pensando en todo tipo de mujeres, pues está disponible en nada menos que 39 tonos con subtonos frío, neutro y cálido que se amoldan a todos los tipos y tonos de piel.

La base de maquillaje está disponible en 39 tonos diferentes. Elizabeth Arden

Todos ellos están realizados con una fórmula híbrida que cuenta con un 87% de ingredientes de tratamiento fusionado con pigmentos minerales ultrafinos que aseguran ese acabado prácticamente perfecto. Entre sus muchos ingredientes se encuentran la vitamina C y la vitamina E, que consiguen que la piel esté iluminada y suavizada; el ácido hialurónico, que rellena e hidrata y una mezcla botánica que acondiciona y reconforta la piel. De hecho, es posible que el cutis se vea mejor con cada uso.

Su fórmula de alta tolerancia la hace indicada para todo tipo de pieles y al no se comedogénica y no tener ni fragancias ni parabenos no causa problemas en la piel como puntos negros o espinillas.

El maquillaje resultante es de una textura fluida capaz de adaptarse a las necesidades de cada momento y persona, pues según la cantidad de producto que se utilice su cobertura es modulable, pudiendo pasar de traslúcida a total. En ambos casos el acabado es muy natural, casi como una segunda piel que consigue que la base pase desapercibida gracias a su acabado mate. Según la firma, se puede aplicar de diferentes maneras, tanto con esponja como con brocha o los dedos.

Disponible en un elegante envase de cristal con aplicador, está a la venta por un precio de 42 euros en la página oficinal de Elizabeth Arden, aunque se puede encontrar más económico en otras tiendas como por ejemplo en Primor, done está a la venta por 25,20 euros.

Gracias a la amplia variedad de opciones esta base de maquillaje se adapta a todos los tipos de piel. Elizabeth Arden

¿Cómo debe aplicarse?

Con el objetivo de lograr el mejor resultado, desde la página web de la firma de cosmética recomiendan seguir dos simples pasos:

1. Preparar la piel con el producto Flawless Start Hydrating Serum Primer para crear una base de maquillaje lisa y uniforme.

2. Aplicar Flawless Finish Skincaring Foundation con las yemas de los dedos o una brocha de maquillaje, comenzando en el centro del rostro y difuminando hacia afuera. Cree cobertura según sea necesario.

