Patek Philippe y Tiffany & Co. celebran 170 años de alianza con un reloj de 46.000 euros

El nuevo reloj de Patek Philippe y Tiffany & Co.

Exclusivo y limitado. Así es el nuevo reloj de Patek Philippe en colaboración con Tiffany & Co. para celebrar sus 170 años de alianza. Se trata de una edición única del clásico modelo Nautilus del fabricante suizo que llama la atención por su esfera azul, el tono por excelencia de la joyería de lujo estaodunidense. Está valorado en 52.635 dólares, lo que equivale a 46.522 euros.

El modelo en cuestión es de acero e incluye en el centro el logo de ambas empresas. Sobre el 'azul Tiffany' y a las 12 en punto se ha estampado el nombre de Patek Philippe. Mientras que la denominación de la joyería estadounidense se sitúa en el lugar de las seis. El diseño lo completan los marcadores de hora y las manecillas de bastón en oro blanco ennegrecido con revestimientos y características luminosas. Está equipado con el calibre de cuerda automática 26-330 S C y entre sus funciones destaca el stop segundo, cuya finalidad es poner la hora al segundo exacto, y su resistencia hasta 120 metros bajo el agua.

Otro de los elementos a destacar de esta exclusiva pieza es la inscripción conmemorativa '170 aniversario 1851-2021 de Tiffany & Co. - Patek Philippe'. Aunque se encuentra en el fondo de la caja de cristal de zafiro y no se advierte en un primer momento, es un detalle que marca la diferencia con respecto a otros modelos de la relojería suiza. Su presidente, Thierry Stern (51), también ha anunciado una sorpresa extra en el diseño que deberán encontrar aquellos que privilegiados que consigan hacerse con el reloj.

Se trata de una pieza a la que es difícil acceder, no solo por su elevado precio, sino también por el número de unidades que se han fabricado. El nuevo reloj de Patek Philippe y Tiffany & Co. solo estará disponible para 170 personas que podrán acceder a este a través algunas de las boutiques de la joyería. Exclusivamente, de Tiffany en Nueva York, Beverly Hills y San Francisco. Por otro lado, el 11 de diciembre la casa de lujo nacida en la Gran Manzana subastará una de las piezas en la Asociación con Bacs & Russo. Según se ha informado, el cien por cien de las ganancias serán destinadas a The Nature Conservancy, una organización ambiental global.

