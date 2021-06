La camiseta 'Pride' de Victoria Beckham que arrasa en Internet: 90 euros y edición limitada

Un año más la industria de la moda a se ha unido a las celebraciones del mes del Pride, apostando por colecciones cápsula o piezas características que hacen alusión al 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT. Victoria Beckham (47 años), quien ha sido una fiel defensora de esta festividad, no ha sido la excepción y un año más ha querido participar con su marca de ropa.

Para la ocasión, la empresaria ha creado una camiseta de edición limitada, en la que no solo rinde tributo al Pride, sino también a su exitosa carrera musical. La prenda en cuestión es una colaboración con Albert Kennedy Trust y las Spice Girls, con la que Victoria Beckham hace referencia a su icónico sencillo de 1996, Wannabe, que celebra su 25 aniversario el próximo mes de julio. Cabe destacar que tanto la cantante como sus compañeras defendieron la individualidad, aceptarse a sí misma y a los demás, la amabilidad y la diversión. Por ello la pieza de este año, en color blanco, tiene estampado el siguiente mensaje, a modo recordatorio: "Proud and wannabe your lover".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham)

El diseño está impreso en una camiseta de algodón que mantiene el estilo clásico de Victoria, con un corte holgado y cuadrado y cuello redondo de canalé. Se trata, además, de una prenda solidaria, ya que el100% de todas las ventas se destinarán a akt (Albert Kennedy Trust) para seguir financiando su trabajo de lucha contra la falta de vivienda de los jóvenes LGBTQ+ en el Reino Unido.

Desde que Victoria Beckham comenzó a promocionar la pieza, hace apenas dos días, en su perfil de Instagram, las ventas se han disparado. La prenda, que fue confeccionada desde la talla XS hasta la XL ya se ha agotado en sus dos tamaños más grandes. Esto, pese a venderse en una cifra elevada -90 euros-, si se compara con otras camisetas del mercado.

La camiseta 'Pride' que ha puesto en venta Victoria Beckham. Victoria Beckham

"Para mí, el orgullo es una celebración de ser completamente tú mismo... La comunidad LGBTQ+ está muy cerca de mi corazón y estoy muy orgullosa de apoyar el Pride 2021", escribió la diseñadora británica junto a un vídeo colgado en Instagram, en el que recibió el aplauso y el cariño de sus seguidores. En la grabación se mostró a ella misma a y sus excompañeras de grupo, luciendo la camiseta. A este post le han seguido otras tres publicaciones, en la que la mujer de David Beckham (46) ha reiterado su apoyo en el mes del Orgullo, ha recordado su paso por las Spice Girls y hasta ha mostrado cómo se le ve el diseño a su marido y a sus cuatro hijos: Brooklyn (22), Romeo (18), Cruz (16) y Harper (9).

Pero esta camiseta no es el único artículo con el que Victoria Beckham demuestra su apoyo al Pride. Siguiendo con el mismo tema de las Spice Girls, también ha diseñado un pouch negro con el mensaje "Proud and wannabe your lover", que vende por 110 euros.

