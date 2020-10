Así es el nuevo proyecto 'beauty' de Victoria Beckham, con guiño a las Spice Girls

La supuesta rivalidad entre Victoria Beckham (46 años) y algunas de sus compañeras de las Spice Girls podría ser cosa del pasado. Al menos es lo que demuestra el último proyecto de belleza de la diseñadora, lanzado al mercado este fin de semana tras una intensa campaña de intriga con el hashtag #PoshIsBack.

La mujer de David Beckham (45) ha incluido un nuevo producto en su firma de maquillaje, Victoria Beckham beauty. Se trata de una línea de labiales a la que ha llamado Posh, el apodo que, según ella misma explicó en las redes sociales de la marca, recibió en 1996 "durante una comida con Peter Loraine de Top of The Pops Magazine y el resto de las Spice Girls". Un mote al que hoy le guarda especial cariño. "No puedo decir que esta habría sido mi primera opción ideal, pero crecí en ella en mis propios términos. Yo era joven y tímida, y ser Posh me ayudó a encontrar mi estilo, confianza y voz", explicó la diseñadora.

Tras la separación de las Spice Girl, Victoria dejó a un lado el apodo para "encontrar" su propia dirección. No obstante, hoy ha decidido mirar al pasado con apreciación y ha rendido homenaje a una de sus épocas doradas. "Posh cambió el curso de mi vida abriendo puertas para que persiguiera mis sueños", aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Iconic Posh Spice. #PoshIsBack #ComingSoon Una publicación compartida de Victoria Beckham Beauty (@victoriabeckhambeauty) el 28 Sep, 2020 a las 10:02 PDT

Pero Victoria Beckham no solo ha recordado su etapa junto a las Spice Girls llamando Posh a su línea de labiales. La diseñadora también ha hecho un guiño a las que fueran sus compañeras, Ginger Spice (48), Mel C. (46), Mel B. (45) y Emma Bunton (46), incluyéndolas en una de sus promociones previas al lanzamiento. "Tuve exactamente el mismo sueño, pero el mío fue mucho peor. Verán... Tenía cabeza, pero sin maquillaje", se escucha decir a la empresaria en una escena de Spice Girls: The Movie, el musical que estrenaron en 1997. Así, la cantante daba pistas de lo que sería su nuevo proyecto.

A este vídeo le siguieron una serie de imágenes promocionales. Entre ellas, una foto de Victoria Beckham durante su juventud y un audiovisual grabado por el propio David Beckham, en el que la diseñadora mostraba los nueve tonos de los labiales que forman parte de la línea Posh: nude, rosas y rojo. Según explican desde la marca, están hechos con una mezcla vegana, ceras botánicas y extractos a base de plantas que suavizan e hidratan los labios, además de aportarle un brillo natural.

Posh, la línea de labiales de Victoria Beckham beauty. Victoria Beckham

En la página web de la firma, desde donde se pueden comprar los labiales, se explica que cada tono de esta línea está relacionado con algún recuerdo personal de Victoria Beckham. Se trata de una línea con guiño a la década de los 90, pero con la mirada puesta en el futuro. "Posh Lipstick es mi producto más personal hasta el momento. Siempre he sentido una fuerte conexión emocional con el lápiz labial y esta colección personifica mi viaje hacia la mujer que soy hoy, celebrando cada paso en el camino", comenta la diseñadora en su plataforma.

Victoria Beckham, siendo fiel a la esencia de su marca y a su estilo, ha presentado este labial en un empaque que invita a las mujeres a vivir una experiencia de máximo lujo. El Posh Lipstick está dentro de un estuche de metal delgado y cómodo que, como el resto de sus productos incluye sus iniciales, VB.

