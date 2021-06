Haz como Candela Peña y dale una segunda vida a tus bañadores

Candela Peña, con un original 'look' conformado por un bañador y un 'short'. Gtres

La vuelta de las alfombras rojas tal y como las conocíamos antes de la irrupción de la pandemia ha sido de los eventos más esperados. Con la llegada de cierta normalización gracias a intensa distribución de la vacuna contra la covid-19 que se está llevando a cabo, las actrices y actores han vuelto a pisar con garbo la alfombra roja. En España el hecho se ha materializado en el Festival de Málaga, que tras la suspensión forzosa dela edición pasada, se estará celebrando hasta el próximo domingo 13 de mayo la ciudad andaluza.

Este tipo de eventos congrega no solo la actualidad cinematográfica del momento, sino que los looks que eligen los actores y actrices para presentar sus proyectos se convierten en foco de inspiración para todos los seguidores de las tendencias de moda. Más allá de las prendas puestas sobre maniquís, las alfombras rojas permiten apreciar cómo sientan los espectaculares modelos ideados por los grandes talentos de la moda sobre cuerpos reales.

La actriz Candela Peña, con bañador de Victoria Cimadevilla. Gtres

Sin embargo, la inspiración no se queda ahí, ya que las artistas ayudadas por sus estilistas, descubren originales propuestas que son sencillas de replicar por el gran público una vez descubiertas. Pero, quizás, sin haberlas visto antes sobre alguna celeb, nadie -más allá de los profesionales del estilismo- hubiera pensado en ellas. Es el caso del look que ha llevado la actriz Candela Peña (47 años) en la presentación de su nueva serie, Maricón perdío. La catalana ha sorprendido con una pieza que no encontraríamos en la sección de prendas de calle de ningún marketplace de moda.

La colaboradora de La resistencia ha escogido para dar a conocer su proyecto un bañador de alta costura de color rosa, escote asimétrico y una gran flor en uno de los lados, y lo ha llevado a modo de body. El teatral diseño recibe el nombre Camelia, en alusión al detalle que roba toda la atención. Está firmado por la diseñadora española Victoria Cimadevilla y tiene un precio de 350 euros.

La protagonista de Princesas ha combinado esta original pieza con un sencillo short blanco y ha recogido su pelo en un desenfadado top knot dejando solamente su flequillo suelto. El único elemento que ha hecho sombra a la flor de su bañador han sido una maxigafas de sol combinadas en el mismo tono del traje de baño.

Con esta elección, Candela pone sobre la mesa -o sobre la alfombra- una idea que tiene muchas opciones para convertirse en una gran tendencia de este verano. Y es que combinando los bañadores -cuya popularidad ha aumentado en los últimos años- de esta manera, desdoblamos la vida de estas piezas y aumentamos su funcionalidad.

A la izquierda propuesta de baño de Zara, a la derecha, un bañador de Kiabi. Zara/Kiabi

Para obtener un resultado parecido al de la actriz, la clave es optar por diseños con algún detalle especial, como estampados o volantes. Esta prenda será el centro de atención de todo el look y para que funcione el conjunto deberemos unir la pieza protagonista a otras más básicas como pueden ser los pantalones cortos que propone la artista o unos simples vaqueros.

