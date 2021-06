El nuevo 'short' vaquero: más largo, más ancho y más cómodo

Hay prendas que tienen el honor de pasar temporada tras temporada dentro de los armarios más fashion, sin que sus dueñas se cansen de ellas. Se trata de los básicos con los que cada mujer se siente cómoda y que varían en función del estilo y el ritmo de vida de cada una. Sin embargo, hay determinadas elecciones que resulta difícil pensar que no sean un elemento común en el armario de todas las mujeres, por ejemplo, la camisa blanca, los salones negros o los pantalones vaqueros en todas sus versiones. Y ahora que nos encaminamos hacía el verano, la versión corta de los jeans resulta imprescindible.

Aunque los shorts vaqueros se encuentren englobados en esta categoría de prendas básicas, esto no quiere decir que no evolucionen, pues las prendas comodín también se adaptan a las tendencias de cada momento -además de una estrategia de marketing para venderlas cada temporada, es una manera de hacer que encajen mejor con el resto de prendas del look-.

Modelo de 'short' actualmente disponible en Zara.

Esta temporada el cambio que sufren estos pantalones vaqueros es radical. El 'short' se transforma y se adapta a los nuevos hábitos que hemos adquirido tras el confinamiento y la pandemia: después de probar la ropa cómoda, cuesta apartarla así que, ¿por qué renunciar a ella? Este pantalón se adapta al nuevo ritmo de 2021 y se hace más ancho, incluso adopta una forma acampanada en algunos modelos. También suma centímetros en el largo y atrás quedan aquellos modelos cortísimos por los que asomaba parte del trasero. Ahora se pueden encontrar incluso propuestas que se asemejan más a una bermuda.

A pesar de que es para este verano para cuando se espera la explosión absoluta del nuevo 'short', en 2020 las influencers más precoces nos dejaron ver un adelanto de estas nuevas formas, por lo que convivieron en el tiempo shorts de patrones muy diferentes. Ya esta primavera, que nos ha dejado días soleados, han sido muchas más las prescriptoras de moda que se han animado a incorporar la nueva versión del jean corto a sus looks.

Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Paula Ordovás (32), elige un modelo de cintura paper bag y lo combina con una blusa roja y americana del mismo tono, aportando movimiento al estilismo con un intencionado desflecado en el bajo de los tejanos. Su propuesta hace apta esta prenda de origen casual para ocasiones que requiera algo más formalidad incluso para algún plan nocturno, aunque, por supuesto, un short siempre va a ser una prenda para el día a día. Mucho más effortless es la propuesta de Laura Matamoros (28) que opta por un modelo acampanado y lo une a una sencilla camiseta blanca y una cazadora del mismo material que los pantalones.

