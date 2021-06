6 de 7

No es la primera vez que Mango se adscribe al tejido crochet en sus colecciones, en concreto, este total look constituido por este top con diseño de margaritas (39,99 euros) posee un escote recto, tirantes anchos y cierre de botones en la parte delantera. Además, cuenta con un toque distintivo: unos botones con un acabado de madera. A conjunto, se encuentra esta minifalda con el mismo diseño que, todavía, no se encuentra a la venta.