Mina El Hammani: "Mi pelo rizado me acomplejó mucho de pequeña"

Mina El Hammani (27 años) está imparable. La actriz y ahora también directora -acaba de debutar detrás de las cámaras con el corto 30 segundos- es la nueva embajadora de Guerlain. La intérprete de series tan exitosas como Élite o El internado: las Cumbres se ha unido a la maison como nueva imagen de la línea de tratamiento Abeille Royale de Guerlain, los labiales KissKiss y las fragancias Aqua Allegoria.

"Aprendí de primera mano todo lo que hay detrás de un perfume y todo lo que implica. Por ejemplo, cómo conseguir que una fragancia siempre huela igual, aunque no todas las cosechas sean iguales. También conocí la dificultad de lograr algunas materias primas y cómo es imprescindible cultivar las relaciones a largo plazo con los proveedores, que en el caso de Guerlain son los mismos desde hace muchísimos años.

Mina El Hammani, nueva embajadora de Guerlain.

Me pareció fascinante conocer cómo ayudan a esas comunidades a crecer económicamente y a que las producciones sean sostenibles implantando programas de reforestación como el del sándalo en Australia. Fue una experiencia increíble poder compartir tanto con Thierry Wasser y aprender tanto sobre el universo de las fragancias", explicó durante la presentación.

Gracias a sus orígenes marroquíes, Mina desveló que aprendió de su madre los beneficios de la miel en la piel. Por eso está encantada con esta colaboración con Guerlain que en sus nuevos tratamientos usa este ingrediente como activo principal.

La sostenibilidad es otro aspecto importante para la actriz quien aseguró llevar a cabo pequeñas acciones cotidianas para mejorar el medioambiente. "Para mí, este era un punto muy importante: para colaborar con una marca me resulta imprescindible este aspecto. Estamos en un momento en que todas las acciones cuentan y tenemos que tomar medidas para cuidar el entorno. Guerlain lleva más de 14 años con acciones específicas para proteger la naturaleza, preservar la biodiversidad, actuar en favor del clima e innovar de forma sostenible".

Además, Mina reveló algunos de sus secretos beauty y habló sin tapujos de algunos de los complejos que tuvo durante su niñez y su adolescencia. "No me gustaba mi pelo rizado y quise terminar con él. Para ello hice muchas locuras. Luego me di cuenta de que en realidad no era que no estuviera cómoda con él o que no me gustara sino que era debido a las críticas de otras personas en el colegio o en el instituto".

La actriz tuvo complejo con su pelo rizado en su adolescencia.

En cuanto a su rutina de belleza, para ella es esencial mantener su piel limpia. "Lo que más me gusta es llegar por la noche desmaquillarme y echarme mi crema hidratante". Aunque confiesa que en realidad no suele maquillarse mucho y que sus personajes en la ficción siempre han sido muy naturales. Los básicos que no faltan en su bolso son un bálsamo labial y máscara de pestañas.

Con esta colaboración con Guerlain, la actriz se suma al elenco de mujeres unidas a la Maison, como Angelina Jolie (45), Natalia Vodianova (39) y, en España, Blanca Suárez (32).

