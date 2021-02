Probamos el plasma rico en plaquetas y la nueva línea de productos faciales de la doctora Mattozzi

Acudir a la clínica de la doctora Juliana Mattozzi es todo una experiencia. Desde la cariñosa forma en la que te recibe, por supuesto cumpliendo con todas las medidas de prevención anti-Covid-19, hasta el óptimo resultado final. La doctora Mattozzi, odontóloga de profesión, quiso cumplir su sueño de especializarse en medicina estética y por ello estudió un prestigioso Máster de Medicina Estética en Milán desde el año 2013 hasta 2016. Ya son cinco años tratando a miles de pacientes que confían en sus sus mágicas manos.

Renovar nuestra piel es siempre una tarea pendiente que podemos remediar con el inicio del año o con el cambio de estaciones. Su limpieza y regeneración para conseguir un rostro más descansado, luminoso y vital debe depositarse siempre en manos de los mejores expertos profesionales. Por eso EL ESTILO ha probado dos tratamientos y los nuevos productos faciales de la doctora Juliana Mattozzi.

La doctora Juliana Mattozzi en su clínica ubicada en la calle Reina Mercedes, 23 (Madrid).

Primero, la médico hace un análisis personalizado y específico de cómo encuentra tu rostro. Lo limpia y aplica un medidor de humedad digital, una herramienta perfecta para medir la humedad de la piel, el aceite y el tipo de piel que tiene el paciente. El resultado proporciona lecturas precisas que permiten a la doctora observar de manera concreta la hidratación del paciente y ver qué tipo de tratamientos es recomendable aplicar.

Siguiendo su consejo por nuestro tipo de piel y la estructura ósea de nuestro rostro, la doctora Mattozzi ha recomendado un tratamiento PRP y, a continuación, la aplicación de unos puntitos de bótox preventino en entrecejo y patas de gallo. El plasma rico en plaquetas (PRP) es un material biológico autólogo, es decir, que se obtiene de la misma sangre del paciente, tomando una muestra por una punción venosa, que posteriormente se centrifuga para separar los distintos componentes (glóbulos blancos, rojos, plaquetas, plasma).

Plasma rico en plaquetas.

El tratamiento de plasma rico en plaquetas no requiere de hospitalización ni anestesia, aunque la doctora Mattozzi prefiere aplicar un poco de crema anestésica para que el paciente no sienta tanta molestia. El tiempo estimado por sesión no suele superar los 30 minutos. Los resultados no son permanentes, ya que se trata de un tratamiento temporal y reversible, es por ello que la mayoría de doctores recomiendan someterse a tres tratamientos al año.

Las principales ventajas del tratamiento es conseguir un aspecto más rejuvenecido, gracias a las propiedades y cualidades del PRP se obtiene una piel más firme y luminosa, además de conseguir eliminar las arrugas.

Para concluir, la doctora aplica en el rostro -siempre en disposición hacia arriba, pues con el paso del tiempo es normal que la piel o la musculatura tienda descolgarse- un sérum de su propia línea. Juliana Mattozzi recomienda utilizarlo por las mañanas y por las noches después de limpiar la piel. Su efecto es inmediato, da hidratación y es reparadora. Después, aplicamos la crema de día o noche según la ocasión.

Serum facial anti-age, crema exfoliante y serum con efecto seda. Juliana Mattozzi

La pasión de la doctora Matozzi por la profesión en el cuidado de la piel la llevó a visitar un sinfín de laboratorios especializados en la concentración de moléculas activas. Este tipo de moléculas son potencialmente más altas respecto de las usuales utilizadas en los productos de belleza al uso: con un alto grado de penetración y excelente textura.

"Decidimos desarrollar una nueva línea facial de productos con tratamientos de alto rendimiento para todos los tipos de piel y para la rutina cotidiana de belleza. En los laboratorios de Milán se desarrolla la investigación, indispensable para el mejoramiento de nuestros productos. Nuestra misión es crear productos de alto rendimiento y con alto grado de tolerancia y seguridad, enfocado en la belleza y en el equilibrio de la piel", declara la doctora Juliana Mattozzi en su página web (www.julianamattozzi.com). La clínica Intersalud de los doctores Toro Mattozzi se encuentra en la calle de la Reina Mercedes número 23 en Madrid.

