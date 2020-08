Presume de labios jugosos e hidratados con este sencillo truco en tu día a día

¿Tus labios lucen resecos y un tanto agrietados? La nueva normalidad y el uso obligatorio de las mascarillas ha provocado que desvíes la atención de ellos, focalizándola en la mirada otorgándole más definición y expresividad. Por este motivo, seguramente, han tomado un tono blanquecino y un tacto áspero.

Una sensación que, con la inminente bajada de temperaturas o el estrés, se irá acentuando. Asimismo, esta piel tiende a tomar este aspecto porque carece de aceites naturales y de glándulas sudoríparas, principales agentes responsables de mantener la zona humedecida. Por ello, es importante frenar este efecto e incorporar una serie de trucos y cuidados en tu día a día que te ayudarán a presumir de labios jugosos e hidratados.

Uno de los pasos más eficaces y que apenas te llevará unos minutos es la exfoliación. Seguramente, cuando tus labios lucen unas pequeñas grietas o pieles muertas se tiende a aplicar bálsamo labial sobre ellos con el fin de repararlos e hidratarlos, pero lo único que estás haciendo es añadir un producto sobre la piel muerta, es decir, gastarás producto sin lograr el efecto que quieres. Recuerda: antes de aplicar tu bálsamo favorito, exfoliar los labios para retirar las posibles pieles muertas que lo están recubriendo.

Presume de labios jugosos e hidratados con una buena exfoliación. Archivo

De esta manera, la exfoliación no solo te ayudará a eliminar ese tono blanquecino, sino que fomentará el efecto de lucir unos labios lisos, jugosos, sin arrugas y, por supuesto, sin manchas. Eso sí, ten en mente que la piel que recubre los labios es extremadamente fina y sensible y que una exfoliación continuada o agresiva puede desencadenar el efecto contrario al deseado.

Ahora mismo, en el mercado, existen infinidad de marcas que han sacado numerosos productos para el cuidado y la protección de los labios. Por ejemplo, la firma de belleza You Are The Princess tiene una colección llamada Kiss me, baby que cuenta con un exfoliante labial 100 % natural, vegano y cruelty free y lo mejor no es solo su precio (4, 99 euros) sino su sabor irresistible a melocotón. Es un producto apenas agresivo que te proporcionará una sensación de suavidad en los labios tras un uso puntual.

Exfoliante labial de melocotón de la línea 'Kiss me' You Are The Princess

Por otro lado, si prefieres los exfoliantes con un sabor u olor más dulce puedes recurrir a Bubblegum (8, 95 euros) de Lush, un producto que huele y sabe a golosina que está conformado con azúcar granulado y aceite de jojoba orgánico, que ayudará a la hidratación posterior de los labios evitando esa sensación de tirantez en ellos.

Bubblegum, el exfoliante labial con sabor a golosina de Lush Lush

Y si ninguno de estos cosméticos te convence siempre puedes recurrir a un exfoliante natural elaborado en tu propia cocina. Tan solo tienes que mezclar en un bol: una cucharada de miel, dos de aceite de oliva y azúcar moreno. Remover hasta crear una masa homogénea y aplicar con pequeños toques circulares. Después, retirar y ponerte tu bálsamo habitual.

Con la exfoliación y posterior hidratación tus labios volverás a lucir suaves, jugosos y con un sutil brillo natural.

