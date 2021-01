¿Qué es el 'Second Day Hair' y por qué a las francesas se les da tan bien? El truco definitivo para tu melena

Si sufres el 'Second Day Hair', EL ESTILO tiene la solución definitiva para ti.

Aunque hay tantas teorías como tipo de cabellos y muchísimos productos para cuidar nuestra melena, la frecuencia con la que se debe lavar el pelo siempre es un tema a debate. La realidad es que cada persona es un mundo y lo ideal hacerlo cuando tu cuerpo lo necesite, en función de sus características y las recomendaciones profesionales (raíces grasas, pelo seco, pelo fino, cuero cabelludo sensible, etc.)

Sin embargo, son muchas las famosas que defienden lavarse el pelo en días alternos, el conocido como Second Day Hair para no acostumbrar a tu pelo a ser lavado diariamente y, el día que no te lo lavas, conseguir la deseada bed head texture o aspecto en tu melena de recién levantada.

A las parisinas les encanta esta técnica, tal y como ha contado en varias entrevistas y en su libro How to be parisian, Caroline de Maigret. Lo ideal es lavarse el pelo un día y al día siguiente tendrá el aspecto y la textura perfecta para hacerte un moño o un recogido. Sin embargo, si el segundo día quieres llevarlo suelto, lo ideal es aplicarse champú seco en el flequillo y/o raíces, para darle sensación de frescura, volumen y movimiento.

Batiste es el Champú Seco númeor uno del mundo y de España y este año está celebrando su 50 aniversario, ya que se lanzó en 1970 como sustituto a los polvos de talco en el cabello, y a día de hoy se venden casi 3 unidades de Batiste por segundo a nivel mundial.

El truco definitivo

Batiste es una gama de champú en seco para su uso entre lavados. El secreto de su éxito reside en una fórmula profesional a base de almidón de arroz que no contiene agua. Adaptándose a las necesidades particulares de cada tipo de cabello, actúa sobre el exceso de grasa eliminándola desde las raíces.

La fórmula Batiste mantiene el cabello con aspecto limpio y fresco en cualquier situación, prolongando el tiempo entre lavados y haciendo lucir una melena igual de bonita el second day hair. Además, dota al cabello del brillo y del aspecto sano que se merece, sin necesidad de utilizar agua ni secador. Basta con rociarlo, hacer un suave masaje y ¡listo!

Hay un Batiste para cada necesidad, dependiendo del tipo de aroma que te guste, el color, el formato o la funcionalidad.

