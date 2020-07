7 'tips' básicos para las melenas con rizos

Las melenas con rizos siempre han tenido mala fama por su dificultad a la hora de lavar, peinar y acondicionar. Es cierto que se lleva la palma en cuanto a cuidados ya que su naturaleza es más seca y necesita extra de hidratación constante. "Su naturaleza rebelde muchas veces no nos permite manejarlo bien y mantenerlo como desearíamos. Además, debido a sus formas curvas, puede que algunos productos que aplicamos para suavizarlo no logren deslizarse adecuadamente desde las raíces a las puntas y, como resultado, el cabello no se humecta del todo", sostiene Manuel Corona, CEO de Shampora. Es por ello, que su principal problema suele ser la tendencia al encrespado y su aspecto mate.

Shampora te da algunos consejos para mantenerlo en su punto óptimo:

1. Lávalo cada dos o tres días aunque parezca que lo tienes limpio

El cabello rizado, debido a su forma y la de su bulbo, parece estar limpio incluso después de 5 días sin lavado, pero en realidad no es así. "El sebo no se desliza a lo largo del tallo como en el cabello liso, por lo tanto permanece en el cuero cabelludo y, si se lo lava con muy poca frecuencia, puede causar caspa e irritación en la piel", afirman los expertos de Shampora.

2. Escoge tus productos para cabello rizado

Las mejores fórmulas para el cabello rizado son aquellas que contienen ingredientes que sirven para combatir el frizz, dar definición a los rizos e hidratar el cabello.

En general, el cabello rizado es más seco que el liso y tiende a encresparse, por lo tanto, los productos adecuados son champúes y acondicionadores hidratantes con propiedades antiestáticas. "Más allá del frizz y la sequedad, cada cabello tiene sus propias exigencias, por eso en Shampora creamos productos personalizados para las necesidades específicas de cada uno", afirma Corona.

3. Lávalo con cuidado

Aplica el champú masajeando bien el cuero cabelludo para remover el sebo. Después, continúa bajando hacia las puntas evitando movimientos bruscos. Finalmente, aclara suavemente acompañando la espuma hasta abajo.

4. Utiliza el método 'Plopping' para secarlo

Remueve primero el exceso de agua con una toalla suave y luego sécalo con el método Plopping. "Debes llevar los rizos a la parte alta de la cabeza y mantenerlos un rato allí utilizando una camiseta de algodón (las toallas comunes generalmente producen encrespamiento).

Finalmente, puedes secarlos con el secador de pelo, pero por poco tiempo y a temperaturas bajas, siempre utilizando el difusor.

5. Duerme con sábanas y fundas suaves

En ocasiones suelen ser ásperas y el cabello se enreda mientras duermes. Recuerda poner unas que sean suaves al tacto. Otra opción es envolverte el cabello en un pañuelo de satén para mantener tus rizos intactos al despertar.

6. Péinalo con delicadeza

Desenreda el pelo con suavidad y hazlo usando peines de púas anchas, de la mayor calidad posible. "Cuando desenredes el cabello, divídelo por secciones y ve pasando el peine suavemente, por mechones. Los dedos pueden servir como un peine natural. No utilices nunca un cepillo, ya que romperá el patrón natural de tus ondas y te provocará frizz", advierten los expertos de Shampora.

7. Evita el calor

Las herramientas de calor como secadores y planchas dañan las ondas naturales del cabello. Intenta secarlo al aire libre siempre que te sea posible.Si usas el secador, hazlo siempre a temperatura baja y comienza desde las raíces hasta las puntas, realizando movimientos circulares y lentos.

