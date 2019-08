Cómo vestirse en verano sin pasar calor y sin perder estilo

En el epicentro del verano, y como cada año, llegan las eternas preguntas en esta estación: ¿qué me pongo con este calor? o ¿cómo me visto para no pasar calor? Para resolver todas estas incógnitas, estas son las prendas del verano idóneas.

En primer lugar, Hug & Clau, firma de moda española que vio la luz en 2013 y es pionera en unir el concepto de bienestar con ir de compras. Ha presentado su nueva línea dentro de su colección Primavera/Verano 2019; Ibiza Zen es la colección para aquellos amantes de la moda ibicenca y del color blanco. Y es que, con tejidos finos, encajes, gasas, viscosa o calados cobran gran parte del protagonismo en una serie de prendas de estilo boho chic donde podemos encontrar desde vestidos largos, blusones y kimonos, con detalles que hacen que cada una de las piezas sean muy especiales. Además, son muy perfectas para combinar con shorts y camisetas básicas en los días y noches de verano.

Pero, esta colección ha incorporado prendas en otros tonos que van más allá del blanco. De este modo, encontramos algunos vestidos, blusas o kimonos en color negro, teja o turquesa, por ejemplo. Según palabras de Carolina García, Directora y Fundadora de la marca, "con esta colección se consigue transmitir al 100% los valores y espíritu Hug & Clau, ofreciendo un producto cómodo, favorecedor, femenino y, sobre todo, que representa el amor propio, empoderando a cada mujer que quiera lucir cualquiera de estas prendas".

La marca francesa de Façonnable sugiere una combinación de texturas y tejidos impregnados de tonalidades afrutados en rojo y morado. Con un trabajo minucioso en la confección de las camisas dan como resultado una amplia colección de camisas adornadas con estampados y bordados. ¿Y qué mejor que acompañar una vista al mar que con una camisa de Façonnable? Y además, se puede conjuntar con una perfecta bermuda, de esta misma marca francesa, que te acompañará durante todo el verano.

En lo que respecta a la moda de baño, con North Sails se pueden descubrir los nuevos estampados de la temporada, con propuestas de impacto, rebosantes de energía y acorde con las últimas tendencias. Como el bikini reversible para el doble de diversión tipo halter, confecionado en un tejido resistente que no pierde la forma ni el color.

También, Swimsuit, un bañador elegante confeccionado en licra con fibras Lycra extra life, una tecnología exclusiva que lo hace más resistente para que no pierda el color ni la forma con los usos. Estos son algunos ejemplos de la moda de baño para las mujeres. Para hombres, podemos encontrar el bañador súper ligero con estampado integral. Además, es muy cómodo gracias a la cintura totalmente elástica.

Para los hombres que prefieran el bañador slip, y así broncearse también las piernas, North Sails ha confeccionado de forma profesional con fibras de Lycra extra Life, al igual que el el bañador femenino Swimsuit. Otra marca es Ysabel Mora. Esta temporada presenta una amplia colección de baño para toda la familia. Además, la originalidad, la calidad y el precio son para que todo el mundo se puede permitir estrenar un bañador este verano.

En las colecciones de esta marca hay una gran variedad de modelos, para así poder escoger el tipo de bikini y copa. Para los bikinis, han optado por colecciones con estampados de flores y frutas, como la colección Pasión. Pero, si lo que buscas es un diseño algo más tranquilo y sin llamar tanto la atención, el blanco y negro son tendencia y la marca nos presenta colecciones de cuadros, rayas, flores y lisos.

Los combinables se presentan en diferentes copas y modelos de braguitas, y como van por separado se pueden elegir diferentes tallas de la parte de arriba y la de abajo, porque cada cuerpo es diferente y no todas las personas tienen la misma talla. Lo mismo sucede con la mítica firma Venus, con más de 80 años de trayectoria, en el que si no encuentras un bañador que te siente bien, es otra de las firmas por excelencia para todos los cuerpos gracias a la alta calidad de su materia prima, la perfección de su patronaje y el cuidado en sus costuras.

Los colores fluor se han colado con fuerza en los armarios y, como no podía ser de otra forma, los mismos han llegado también para convertirse en protagonistas absolutos de los trajes de baño. Ahora que ha llegado el momento de elegir los mejores bañadores y bikinis para disfrutar del verano por todo lo alto, Venus trae una propuesta destinada a un público más juvenil que ha lanzado esta temporada, Golden Beach.

