La crema de 10 euros que comparten Rihanna y Victoria Beckham

El cuidado de la piel no siempre conlleva grandes gastos, y si no que se lo digan a Rihanna (30 años), Victoria Beckham (44) o Julia Roberts (50). Todas estas celebrities utilizan una crema hidratante al módico precio de 10 euros.

Se tata de la crema Skin Food de Weleda que se puede adquirir en cualquier farmacia de barrio. Este producto estético está dirigido para las pieles muy secas, agrietadas y dañadas, aunque también puede usarse para zonas concretas como áreas secas, labios agrietados, aftersun, complementos de manicura o para tratar durezas de pies y manos.

Entre sus ingredientes destacan algunos elementos naturales como la cera de abeja hidrolizada, extracto de hojas de romero o extracto de flores de manzanilla y de caléndula, entre otros.

La crema de las famosas.

Las celebrities han compartido este producto a través de sus redes sociales: Rihanna la utiliza previa a la manicura, Julia Roberts la usa como crema hidratante y Victoria Beckham la ha escogido para sus tutoriales de maquillaje y cuidado del rostro.

La esposa de David Beckham dijo sobre este producto en Into the Gloss: "Lo que me gusta de esto es que no es particularmente cara y puedes encontrarla en cualquier lugar. La fórmula es tan espesa y mantecosa".

[Más información: Cremas para el cuidado diario de las manos]