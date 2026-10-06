Halle Berry se defiende de las acusaciones de su exmarido: "Jamás maltraté a mi hijo. Soy víctima de violencia doméstica"

Halle Berry (60 años) ha reaparecido en pleno escándalo judicial con su exmarido, el actor francés Olivier Martinez. Conviene recordar que fue la semana pasada cuando Olivier demandó a la que fue su mujer por, presuntamente, haber intentado asfixiar a su hijo Maceo, de 13 años.

Ante tamaña acusación, que la actriz niega rotundamente, el tribunal de California acordó retirarle la custodia compartida de su hijo menor, y mientras se dirime este delicadísimo asunto en los juzgados es Olivier Martinez el que ostenta la tutela exclusiva del menor.

En medio de este escenario, han llamado poderosamente la atención las imágenes de Halle junto a su hijo Maceo y su prometido, el músico Van Hunt, en una jornada en Los Ángeles. Madre e hijo visitaron Sky Zone, un parque de camas elásticas, en compañía de varios amigos del adolescente.

La actriz Halle Berry junto a su hijo, Maceo, en una imagen tomada en 2016, en Los Ángeles. Gtres

Las imágenes muestran a la intérprete caminando junto a Maceo, que ha cumplido recientemente 13 años, en una de sus primeras apariciones públicas conjuntas desde que el conflicto familiar adoptó un nuevo y delicado rumbo.

Al conceder una orden de restricción temporal solicitada por Olivier Martinez, el juez consideró preciso mantener la comunicación entre Berry y su hijo y fijó un nuevo régimen de visitas.

Ahora, Daily Mail ha informado que Berry ha movido ficha con una contundente solicitud de urgencia.

La ganadora del Oscar ha pedido al Tribunal Superior de Los Ángeles que restablezca de inmediato el acuerdo de custodia compartida al 50% que mantenían desde 2023, proclamándose además víctima de violencia doméstica.

En la documentación legal presentada este pasado lunes, Berry se defiende de forma tajante contra las acusaciones vertidas por Martinez, quien sostiene que la intérprete estranguló a su hijo tras una discusión el pasado 26 de septiembre.

"Jamás he maltratado a Maceo física, emocional ni de ninguna otra forma", asevera rotundamente la actriz en su escrito judicial. "Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a otras víctimas de violencia doméstica. No soy un agresor. Jamás lastimaría a nuestro hijo".

En su petición a la alta magistratura, la actriz expone un detallado relato en el que señala la conducta de Olivier Martinez como la verdadera causa del deterioro emocional del menor.

Halle Berry, con su hijo en brazos. Gtres

Berry afirma que el intérprete galo ha emprendido una estrategia continuada para poner al niño en su contra, y situarlo deliberadamente en el centro del conflicto de los adultos.

En esa línea, siempre según la versión de Berry, el actor francés ha tomado decisiones unilaterales sobre la escolarización y las actividades extracurriculares del menor sin su consentimiento.

Según el testimonio aportado por la protagonista de Monster's Ball, el comportamiento del pequeño se alteraba drásticamente tras pasar los períodos de estancia con su padre.

"Me contestaba mal, me mentía y hacía cosas a escondidas (el año pasado, pillé a Maceo leyendo mis mensajes de texto mientras hablaba por FaceTime con Olivier)", revela Berry en el escrito.

La actriz añade que al niño le costaba "dos o tres días acostumbrarse a estar en casa", reiniciándose el mismo ciclo conflictivo cada vez que regresaba con Martinez.

Asimismo, la intérprete denuncia que su exmarido revelaba al menor discusiones privadas sobre finanzas, escuela o terapias antes de alcanzar un consenso entre progenitores.

Halle junto a su hijo, Maceo. Gtres

"Maceo sabía las cosas antes de que Olivier y yo llegáramos a una decisión. Me decían lo que él y Olivier iban a hacer sin consultarme, ignorando por completo mi autoridad como su madre", lamenta en la demanda.

Otro de los pilares fundamentales del recurso presentado por Berry se centra en el bienestar del niño, diagnosticado con TDAH, dislexia leve y trastornos específicos del aprendizaje.

La actriz sostiene que Martinez se ha negado de forma sistemática a tomar las medidas necesarias para que el menor reciba la asistencia psicoeducativa prescrita por los especialistas.

De acuerdo con su testimonio, el actor utiliza las actividades deportivas del niño -en concreto el fútbol- como moneda de cambio para negociar o bloquear las intervenciones terapéuticas necesarias.

Berry va más allá al acusar a su exesposo de haber orquestado una campaña de desacreditación en su contra, difundiendo "historias falsas" ante el profesorado del colegio y los terapeutas del menor para proyectar una imagen de la actriz como "un riesgo para su propio hijo".

Para frenar lo que considera una parálisis educativa y emocional perjudicial para el menor, Halle Berry ha solicitado al juez que la designe como la autoridad decisiva -final decision-making authority- en todo lo referente a la salud, tratamiento psicológico y escolarización de Maceo.

Del mismo modo, exige que el tribunal obligue a Martinez a someterse sin evasivas a las sesiones de terapia coparental que ya fueron dictaminadas en resoluciones anteriores.

Con este escrito, la actriz no solo busca desmontar la orden de alejamiento temporal que la mantiene alejada de su hijo, sino desenmascarar lo que su equipo legal considera un montaje para alterar el régimen económico y de custodia establecido en su divorcio.

La resolución del juzgado angelino determinará en los próximos días si restituye el régimen compartido o si mantiene las medidas cautelares en favor del actor francés.