Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a Michael Polansky: sus fotos paseando por California

Lady Gaga (40 años) atraviesa el capítulo más transformador de su vida personal. La artista y actriz estadounidense ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su prometido, el empresario e inversor tecnológico Michael Polansky (42).

La noticia, adelantada y confirmada por el medio norteamericano Page Six, corrobora que la pareja ya disfruta de los primeros días de la maternidad y paternidad en su residencia de la costa oeste.

Por el momento no han trascendido detalles específicos sobre el alumbramiento -como la fecha exacta del nacimiento, el sexo o el nombre del bebé-, manteniendo el hermetismo habitual con el que ambos gestionan su esfera privada.

Sin embargo, las primeras fotografías obtenidas por el citado medio muestran a la dupla junto al recién nacido paseando tranquilamente por las calles del norte de California.

En las instantáneas captadas tras el nacimiento, la intérprete luce un estilismo cómodo e informal compuesto por pantalones anchos, chaqueta oversize, zapato plano negro y gafas de sol, con el cabello recogido en un moño bajo.

Pegado a su pecho, la cantante lleva a su hijo protegido mediante un fular portabebés, una tela larga y ergonómica anudada al cuerpo que garantiza un soporte firme y cercano para el recién nacido.

A su lado, Michael Polansky caminaba en actitud relajada ataviado con sudadera con capucha, pantalones cortos, gorra de béisbol y chanclas, pendiente en todo momento de la artista y de su hijo.

La pareja en un acto público. Gtres

La escena refleja la adaptabilidad de la pareja a sus primeros días como padres primerizos, alejados de los focos y de los grandes eventos de alfombra roja.

La llegada de este bebé consolida una historia de amor que se ha fraguado a fuego lento y lejos del ruido mediático.

Lady Gaga y Michael Polansky cruzaron sus caminos por primera vez a finales de 2019, coincidiendo en varios eventos benéficos y reuniones sociales organizadas por el entorno de Sean Parker, cofundador de Napster y expresidente de Facebook.

El flechazo fue instantáneo. Su relación se hizo pública en el marco de la Super Bowl de febrero de 2020 en Miami, donde fueron fotografiados juntos por primera vez.

Poco después, la propia cantante confirmaba el noviazgo en sus redes sociales con una romántica foto a bordo de un yate.

Lady Gaga, mirando enamorada a su prometido. Gtres

El confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 aceleró la convivencia de la pareja en la mansión de la artista en Malibú, un periodo que, según fuentes cercanas, sirvió para cimentar una complicidad indestructible.

Frente a la intensidad de sus compromisos sentimentales pasados en la industria del espectáculo, Polansky -graduado en Matemáticas Aplicadas e Informática por la Universidad de Harvard- aportó a la vida de Gaga una calma y gran estabilidad.

En diversas entrevistas, la ganadora del Oscar ha elogiado el intelecto, la sencillez y el respaldo incondicional de su pareja en sus proyectos artísticos y en su lucha por la salud mental.

El salto al compromiso

Tras más de cuatro años de noviazgo sólido y sin fisuras, el compromiso de bodas entre ambos se conoció de forma tan natural como su propia convivencia.

Ocurrió durante los Juegos Olímpicos de París en el verano de 2024, cuando Gaga presentó públicamente a Polansky ante el primer ministro francés como "mi prometido", desatando el entusiasmo de sus seguidores globales.

Ahora, con la llegada de su primer hijo en común, la cantante y el ejecutivo dan el paso más trascendental de su viaje juntos.

Radicados en California y volcados por completo en la crianza del pequeño, la pareja inicia esta flamante etapa con gran ilusión.