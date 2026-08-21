El hermano de Brian, el novio de Hayden Panettiere, también estaba en casa de ella cuando murió: todo lo que pasó

La muerte de Hayden Panettiere continúa envuelta en interrogantes. Cinco días después de que la popular actriz fuera hallada inconsciente en un apartamento residencial de Greenville, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para reconstruir sus últimas horas de vida.

En medio del alud de especulaciones, Brian Hickerson -su controvertida pareja intermitente y una de las personas presentes en el inmueble durante el suceso- ha decidido romper su silencio para salir al paso de las informaciones que lo sitúan en el centro de la polémica.

Hasta la fecha, Hickerson había evitado cualquier manifestación pública. Sin embargo, ante el volumen de titulares que lo señalan, su abogado, Sloan Ellis, ha remitido un breve comunicado al portal estadounidense TMZ para apelar a la cautela.

Hayden Panettiere junto al que fue su último novio, Brian Hickerson. Redes Sociales

"La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que dicha investigación continúe", reza el escrito firmado por el letrado.

Ellis ha recordado que las fuerzas de seguridad descartaron de forma preliminar la existencia de indicios de criminalidad en la escena y ha anunciado que no realizarán más declaraciones por respeto a la memoria de la artista y a la labor de las autoridades.

A pesar de que los análisis forenses iniciales no detectaron traumatismos en el cuerpo y la autopsia preliminar no ha mostrado signos de violencia externa, la causa oficial de la muerte no ha sido revelada a la espera de los informes toxicológicos finales.

Las pesquisas para esclarecer lo ocurrido el día del fallecimiento han sumado nuevos actores institucionales. La agencia antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) ha sido requerida para colaborar activamente en el caso.

En paralelo, los agentes de la policía local intentan recabar las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos con el objetivo de detallar los movimientos de la actriz antes de perder la vida.

Asimismo, las circunstancias en las que se encontró el cadáver han reavivado las suspicacias sobre el papel de Hickerson.

Según se recoge en los informes policiales, tanto Brian como su hermano Zach se encontraban en el interior del domicilio cuando se personaron los equipos de emergencia.

Fue el propio Hickerson quien indicó a los agentes desplazados la ubicación exacta de una bolsa cargada con los medicamentos que presuntamente estaba consumiendo la protagonista de Nashville en las fechas previas a su deceso.

Por otro lado, la presencia de dos patrullas policiales en una vivienda familiar ligada a Hickerson en Carolina del Sur generó alarma mediática.

No obstante, los portavoces de la investigación se apresuraron a matizar que dicha visita respondió únicamente a una comprobación rutinaria sobre el estado de bienestar de la familia y que no guarda relación directa con el expediente abierto por el deceso de la actriz.

Cámaras ocultas

Los nuevos testimonios difundidos por la prensa estadounidense revelan hasta qué punto la relación entre ambos continuaba siendo tormentosa y convulsa en los meses recientes.

De acuerdo con fuentes del entorno de la intérprete citadas por la publicación Us Weekly, la actriz tuvo que recurrir a la contratación de un equipo de seguridad privada para mantener a Hickerson apartado de su domicilio.

Según esta versión, Hickerson habría reaparecido en la vida de la actriz a comienzos de año solicitándole alojamiento temporal.

Aunque Panettiere accedió inicialmente a hospedarle en su vivienda, Hickerson se negó posteriormente a abandonar el inmueble, lo que obligó a los escoltas de la artista a intervenir físicamente para desalojarlo.

La situación llegó a tal punto de gravedad que uno de los guardias de seguridad tuvo que pernoctar en la residencia para evitar el regreso del agresor.

La misma fuente sostiene que la actriz descubrió presuntamente cámaras de vigilancia ocultas instaladas en la casa mientras él permaneció allí, un extremo que por el momento no ha sido ratificado oficialmente por las fuerzas del orden.