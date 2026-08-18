Wladimir Klitschko, expareja de Hayden Panettiere, rompe su silencio: "A nuestra hija siempre le hablaré de ti con respeto"

La trágica y repentina muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, ha sumido en el duelo a sus seguidores, a la industria del cine y, muy especialmente, a su círculo familiar más cercano.

Horas después de que se confirmara el deceso de la querida actriz, su exprometido Wladimir Klitschko ha roto su silencio para dedicarle unas emotivas palabras de despedida y expresar sus condolencias a los padres de Hayden.

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, el excampeón mundial de boxeo ha compartido el inmenso dolor que atraviesa tras la pérdida de la intérprete, con quien mantuvo una relación intermitente durante nueve años y tuvo a su única hija en común.

"Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Nos dejó demasiado pronto", manifiesta, a golpe de post, el deportista ucraniano.

A pesar de que sus caminos sentimentales se habían separado años atrás, el exdeportista ha querido poner en valor el papel crucial que la actriz desempeñó en su vida y el compromiso intacto con la memoria de la artista frente a la hija de ambos, Kaya, que actualmente tiene 11 años.

"Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya. A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue", asevera Klitschko.

"Forjó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que afrontaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ella ocupó en nuestras vidas".

"Pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que deseo decir", agrega Klitschko.

El exboxeador concluye su mensaje enviando sus condolencias: "Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, que también están de luto hoy. Los jóvenes con talento como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto".

La relación entre Klitschko y Panettiere comenzó en el año 2009. A pesar de los 14 años de diferencia de edad, la pareja consolidó su noviazgo y llegó a comprometerse en 2013, aunque la boda nunca llegó a concretarse y finalmente terminaron tomando rumbos separados.

La actriz junto a su hija. Redes Sociales

A lo largo de los años, Panettiere habló de forma pública y valiente sobre sus graves problemas de salud mental y su larga batalla contra las adicciones. La actriz permanecía sobria desde el año 2020 tras haber permanecido varias semanas ingresada en un centro de rehabilitación.

Sin embargo, el momento más crítico de su trayectoria personal se produjo en 2018, cuando un severo episodio de depresión posparto la llevó a tomar la desgarradora determinación de ceder la custodia total de su hija Kaya a Klitschko.

Poco antes de su fallecimiento, en una entrevista concedida en julio a la revista especializada en crianza Mome, Panettiere rememoró aquel difícil episodio confesando el dolor que le produjo la separación: "No fue una decisión que tomé a la ligera, ni tampoco que quisiera tomar".

"Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida… Sabía que necesitaba darle prioridad para poder obtener la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba".

La actriz, que habría celebrado su 37º cumpleaños este mismo viernes, había experimentado molestias de salud en las semanas previas al desenlace.

Según revelaron fuentes cercanas al portal norteamericano TMZ, Panettiere se había quejado repetidamente de un fuerte dolor de espalda durante los últimos meses.

La confirmación definitiva de la trágica noticia corrió a cargo de su padre, Skip Panettiere, quien emitió un breve pero desgarrador mensaje en representación de toda la familia: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden".