Jeremy Villanueva, el reclutador de 'La Casita' de Bad Bunny: del anonimato a tener que llevar escolta en los conciertos

Aparecer en la icónica 'Casita' de Bad Bunny (32 años) se ha convertido en el privilegio que todos ansían. Mientras miles de personas corean los temas del puertorriqueño desde la pista o desde la grada, un reducido grupo de personas -en total caben 65 entre famosos y anónimos- puede vivir el espectáculo a pocos metros del artista, a veces incluso compartiendo bailes con él.

Uno de los vídeos más virales de sus conciertos en Madrid es precisamente el momento que compartió el latino con la actriz Ester Expósito (26), una de las invitadas a 'La Casita' en el primero de los 10 shows de Bad Bunny programados en la capital española.

El espacio rosa se ha convertido en el fenómeno más comentado de la gira Debí Tirar Más Fotos. Ana de Armas (38), Marta Ortega (42), Chiara Ferragni (38) o Hiba Abouk (39) son otras de las afortunadas que han podido vivir la experiencia de entrar en el corazón del universo de la estrella internacional.

Las miradas entre Bad Bunny y Ester Expósito en La Casita. 😶🌫️ pic.twitter.com/WGGg5EPhVb — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026

Y aunque una de las principales críticas sea que 'La Casita' siempre está llena de mujeres, también se han podido ver hombres, muy famosos, pero ellos no han generado tanto revuelo mediático.

Representando al género masculino destacan los Javis, Javier Ambrossi (41) y Javier Calvo (35), que estuvieron en el concierto de este domingo, 31 de mayo; el capitán del Atlético de Madrid Koke (34) o el actor Martiño Rivas (41).

En 'La Casita' todos son bienvenidos. Allí los famosos se mezclan, como iguales, con el común de los mortales porque sí de algo presume Bad Bunny es de no olvidarse jamás de sus orígenes humildes.

Quienes han tenido la oportunidad de estar dentro coinciden en algo: la experiencia cambia completamente la percepción del concierto. No es lo mismo ver a Bad Bunny desde lejos que compartir su energía a pocos metros, casi como si se tratara de una reunión entre amigos con miles de testigos alrededor.

La selección

La pregunta es inevitable: ¿qué hay que hacer para estar en 'La Casita'? La respuesta no es igual para todos los invitados. Depende de si uno es una celebridad o un anónimo.

Empezando por los últimos que son los primeros en acceder, es una persona del staff de Bad Bunny la que se encarga de seleccionar in situ a las personas que disfrutarán esta experiencia exclusiva.

'La Casita' no se vende. No existe una entrada especial ni un pase VIP que garantice el acceso. Jeremy Villanueva es la persona que está detrás de esa selección. El asistente de producción ha pasado de ejercer un trabajo invisible a convertirse en uno de los personajes más conocidos detrás de escena de la gira mundial.

A veces tiene que ser asistido por varios guardaespaldas durante su 'cacería' para velar por su seguridad, ya que su presencia genera gran revuelo entre los que quieren ser 'cazados'.

A pesar de su creciente relevancia, Villanueva mantiene un perfil bajo y prefiere permanecer en segundo plano, dejando que el foco recaiga en el artista y en las personas que selecciona.

Su tarea durante el concierto es observar al público desde el estadio y decidir en tiempo reall quiénes tendrán el privilegio de subir a 'La Casita'.

El proceso de selección, a priori, es espontáneo y aleatorio. Jeremy identifica a personas que están disfrutando genuinamente del ambiente y luego se coordina con seguridad y producción para que bajen al espacio.

Nadie quiere hablar de los requisitos para ser uno de los elegidos, pero a juzgar por el patrón que se repite concierto tras concierto principalmente son mujeres jóvenes con una estética determinada.

Las fans visten con looks playeros, sexys y si lucen algún brillo, mejor que mejor. La clave es vestir con ropa cómoda, con algún toque que la haga destacar, y que se aleje del lujo.

Según han desvelado algunas de las seguidoras del cantante de Puerto Rico, no suelen ser chicas que se encuentran en la primera fila del concierto, ni aquellas que están en la multitud. Tampoco aquellas que parecen 'desesperadas' por subir al escenario con su ídolo. La indiferencia es uno de los aspectos más valorados.

Bad Bunny durante uno de sus conciertos en Madrid. GTRES

Los famosos lo tienen más fácil. Como en la mayoría de los macroeventos, las marcas que patrocinan el espectáculo elaboran sus listas de invitados de renombre para cada día. Después pasan esa ristra de nombres a los organizadores del show, en este caso Live Nation, y la promotora comparte el listado con el equipo de Bad Bunny.

Al final es el equipo de producción del cantante el que dice quien entra y quien no. Por supuesto, los amigos personales del cantante, sean famosos o no, tienen acceso casi automático a esta parte del show. Dentro de 'La Casita' hay barra libre para los invitados y en ella los móviles están prohibidos.

Aún quedan ocho conciertos en Madrid -2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio- y la expectación es máxima por ver quién entrará a 'La Casita' de Bad Bunny.

Su hogar

Karol G y Pedro Pascal en 'La Casita' de Bad Banny durante la Super Bowl.

Diseñada por Mayna Magruder Ortiz e inspirada en una vivienda real de Humacao (Puerto Rico), 'La Casita' funciona como un segundo escenario íntimo.

Representa la casa donde Bad Bunny creció, el hogar del barrio donde se formó. Allí Bad Bunny baja el ritmo, canta versiones más acústicas, conversa con el público e invita a amigos y colegas a compartir canciones como si estuvieran en la marquesina de una casa cualquiera en Puerto Rico.

Muestra que las experiencias que te formaron siempre te acompañarán, incluso si la vida te lleva lejos.