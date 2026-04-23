Russell Brand admite haber tenido relaciones sexuales con una joven de 16 años cuando él tenía 30: "Era muy inmaduro"

El presentador británico Russell Brand (50 años) ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con una chica de 16 años cuando él tenía 30. Una afirmación que acontece mientras pesan sobre él tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

La declaración se ha producido durante una entrevista en The Megyn Kelly Show, donde el artista ha calificado sus relaciones de aquella época como "explotadoras", aunque insiste en que, en ese caso concreto, se trataba de una relación legal.

"En Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años. Y yo tuve relaciones sexuales con una chica de 16 años cuando tenía 30", ha aseverado, liberándose de cualquier responsabilidad. El actor se enfrenta a un juicio por los cargos antes mencionados.

Los hechos investigados habrían tenido lugar entre 1999 y 2009, y afectarían a seis mujeres. Brand niega todas las acusaciones.

Russell Brand, en una imagen de archivo. Gtres

En la citada entrevista, el británico trata de contextualizar su comportamiento de entonces: "Cuando tenía 30 años, era una persona muy diferente. Era mucho más joven y un treintañero inmaduro".

Durante la conversación con Megyn Kelly (55), Brand reflexiona sobre el desequilibrio de poder que, según él, marcó muchas de sus relaciones pasadas.

"Creo que las relaciones sexuales consensuales con diversas personas, cuando existe una marcada diferencia de poder -como ocurre cuando eres un hombre famoso que tiene la capacidad de atraer mujeres, algo que yo tenía en aquel momento-, implican explotación".

"Creo que es una forma de explotación", subraya. También reconoció que su actitud había sido "egoísta": "No le presté suficiente atención, casi ninguna, supongo que realmente a cómo ese sexo estaba afectando a otras personas".

La Policía Metropolitana abrió una investigación sobre Brand en septiembre de 2023, después de que una investigación conjunta del Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 4 sacara a la luz acusaciones sobre su comportamiento con mujeres durante la década de los 2000.

Tras la publicación de estas informaciones, Brand se dirigió a sus 11,3 millones de seguidores en X para negar categóricamente haber cometido delitos sexuales. "Nunca había sido un violador", afirmó.

El actor y presentador británico. Gtres

En ese mismo mensaje añadió: "Siempre os he dicho que cuando era joven y soltero, antes de tener esposa e hijos… era un tonto. Yo era un necio antes de vivir a la luz del Señor. Nunca he participado en actividades no consentidas, ruego que puedas verlo con solo mirarme a los ojos".

Brand estuvo casado con la cantante Katy Perry y actualmente tiene tres hijos con su esposa, Laura Gallacher.

Su vida personal y profesional ha estado marcada por una trayectoria mediática intensa, que incluye éxitos en Hollywood, polémicas públicas y una reinvención reciente como comentarista político crítico con lo que él denomina cultura anti-woke.

En el punto álgido de su fama, Brand protagonizó películas como Olvidando a Sarah Marshall y Llévalo al griego, además de convertirse en uno de los humoristas más solicitados del Reino Unido.

También presentó varios programas derivados de Gran Hermano, entre ellos Gran Hermano: Hijaco de Celebridades.

Su carrera radiofónica en BBC Radio 2 terminó abruptamente tras dejar un mensaje de voz "obsceno" al actor Andrew Sachs, un episodio que generó una fuerte polémica y que lo llevó a dimitir.

En los últimos años, Brand ha reorientado su carrera hacia el activismo y la comunicación política, especialmente a través de YouTube y su pódcast.

Russell Brand. Gtres

Desde estas plataformas, ha construido una audiencia internacional con discursos críticos hacia los medios tradicionales, las instituciones y la cultura contemporánea.

En una de sus intervenciones recientes, se describió a sí mismo como uno de esos "aprovechadores de mujeres inofensivos, al estilo de los chicos fiesteros", una reflexión que enmarcó dentro de lo que considera un problema extendido en la industria del entretenimiento.

"Es evidente que es algo que existe dentro de nuestra industria, y se podría decir que en la cultura en general", afirmó.

Brand añadió que, durante años, mantuvo relaciones con mujeres de distintos ámbitos, incluidas algunas con posiciones de poder: “Transgredía los límites del ser como persona que se acostaba con gente porque tenía disponibilidad para hacerlo".

"No solo me refiero a las camareras, las bailarinas exóticas, los fans y la gente en general, sino también a las mujeres poderosas… Mujeres profesionales poderosas que tenían seriedad, estatus y poder; yo solo pensaba en mí mismo".

En su reflexión, insistió en la importancia del consentimiento: "He tenido relaciones sexuales consensuales con muchísimas mujeres, y se puede argumentar que eso no es apropiado, pero la edad de consentimiento es algo importante".

El juicio de Russell Brand en el Tribunal de la Corona de Southwark comenzará el 12 de octubre.