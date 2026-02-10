La guerra de los tatuajes de los Beckham: Brooklyn se borra 'Papá' del brazo mientras Romeo se graba 'Familia' en la nuca

Todo comenzó con el primogénito, quien lleva años utilizando su cuerpo como lienzo para contar su historia personal. En esa narración, sus padres primero tuvieron un lugar privilegiado.

Un ancla marinera en el antebrazo derecho, adornada con una rosa, y un pergamino con la palabra "Dad" (Papá), se había consolidado como uno de los símbolos más tiernos de su vínculo con David Beckham.

Sin embargo, las últimas imágenes difundidas en redes han revelado un cambio tan sutil en la forma como contundente en el fondo: donde antes se leía "Dad", ahora solo se aprecian tres pequeños símbolos indescifrables.

Brooklyn Beckham en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La tinta sigue ahí, pero el mensaje ha desaparecido; el homenaje explícito al padre se ha borrado.

La modificación no es un hecho aislado, sino la continuación lógica de una ruptura que Brooklyn ya había puesto por escrito. En un extenso comunicado publicado hace unas semanas en Instagram, el mayor de los Beckham acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz (31), su esposa desde 2022, y de priorizar la construcción de la "marca Beckham" por encima del bienestar de su propio hijo.

Aseguró que no desea reconciliación y que ha encontrado paz lejos del control del núcleo familiar, unas palabras que sacudieron la imagen de familia perfecta que el matrimonio había cultivado durante décadas.

En ese contexto, borrar la palabra “Dad” de su piel se lee como un capítulo más de esa declaración de independencia emocional.

Familia

Mientras Brooklyn borra, sus hermanos escriben. Romeo Beckham (23) ha decidido responder a la tormenta familiar con un tatuaje que, a diferencia del de su hermano mayor, no elimina, sino que subraya su vínculo con sus progenitores.

En una fotografía en blanco y negro difundida por su estudio de tatuajes y posteriormente compartida en Instagram, Romeo luce en la nuca, en letras claras, la palabra "Family" (Familia), justo sobre una cruz con alas de ángel que ya llevaba grabada.

El diseño, sencillo pero cargado de significado, ha sido leído como un mensaje directo a Brooklyn, el hermano 'desertor' que ha decidido distanciarse del clan.

Según medios internacionales, el gesto se produce días después de que se hiciera público que Brooklyn había alterado el tatuaje dedicado a su padre y mientras continúa borrando o cubriendo otras referencias a su familia de origen, incluidos los nombres de sus hermanos.

La batalla de los tatuajes no se limita al eje padres-hijos. Desde hace años, Brooklyn ha ido llenando su cuerpo con referencias a su esposa Nicola Peltz: su rostro, sus ojos, pasajes completos de sus votos matrimoniales e incluso la oración favorita de la difunta abuela de ella ocupan buena parte de su piel.

Se estima que más de setenta tatuajes están dedicados directa o indirectamente a su mujer. Donde antes homenajeaba a la familia Beckham, ahora domina el universo Peltz, reflejando no solo una elección sentimental, sino también un cambio de bando en términos de identidad y pertenencia.

Fuentes citadas por tabloides británicos aseguran que Brooklyn se siente "demasiado herido" como para seguir llevando en la piel homenajes a unas relaciones que considera rotas. “Hay tanto dolor y sufrimiento por su parte que no sería sincero mantener ese tributo en su cuerpo”, explican allegados al joven en referencia al borrado del tatuaje de David.

Mientras tanto, desde el entorno de David y Victoria se insiste en que su objetivo sigue siendo recomponer la relación, según publica la prensa británica. Aunque el matrimonio guarda oficialmente silencio, fuentes cercanas aseguran que ambos están profundamente afectados por la escalada del conflicto y temen que la distancia con su primogénito sea ya irreversible.