'La casita' de Bad Bunny ya es la casa de todos: cómo convirtió su hogar de la infancia en el 'place to be' de las estrellas latinas

Es uno de los elementos más emblemáticos de su última gira y, por supuesto, no podía faltar en la Super Bowl. Bad Bunny (31 años) levantó su 'casita' en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), que se transformó durante el halftime (intermedio) en un auténtico barrio latino.

El artista plantó, en medio del evento deportivo más visto del planeta, una réplica de una vivienda típica de Puerto Rico convirtiéndose en el centro de gravedad emocional del show del cantante.

Allí, en ese rincón aparentemente humilde, estaba condensada la historia que el artista lleva años contando en sus canciones: la del niño que salió de Puerto Rico para conquistar el mundo, sin olvidar nunca cuáles son sus orígenes.

'La casita' de Bad Bunny. Getty Images

"Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí", dijo al comenzar su espectáculo. "Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme", añadió.

'La casita' es una vivienda sencilla: de una sola planta con paredes en tonos pastel (rosa y amarillo), ventanas con rejas blancas y un porche lleno de gente donde la vida sucede.

Alrededor de la humilde construcción siempre aparecen sorprendentes invitados. En la Super Bowl, la elección del grupo no fue casual.

Muchas de las estrellas que se dejaron ver comparten raíces latinas o una relación estrecha con la cultura hispana, lo que refuerza el mensaje de representación que Bad Bunny quiso imprimir en su actuación.

Mientras Lady Gaga (39) y Ricky Martin (54) ponían voz a los grandes duetos sobre el escenario principal, 'La casita' funcionó como un salón VIP en clave latina donde se dejaron ver Karol G (34), Cardi B (33) o Pedro Pascal (50).

1. Pedro Pascal

Pedro Pascal y Karol G en 'La casita' de Bad Bunny. Getty Images

La imagen de Pascal dentro de 'La casita' de Bad Bunny resume a la perfección lo que representa su relación: un cruce de caminos entre Hollywood y la nueva élite latina que domina la música global.

La historia del actor y el cantante se hizo visible por primera vez en 2023, cuando el cantante fue anfitrión de Saturday Night Live y pidió ayuda al protagonista Last of us en pleno monólogo de apertura. El chileno apareció en escena para hacer de "traductor" improvisado.

Desde entonces, Pascal no ha ocultado su admiración por la música del puertorriqueño, mientras los fan han convertido cada interacción en material viral.

Esa complicidad ha alcanzado un nuevo nivel después de que el actor haya aparecido durante la Super Bowl bailando, riendo y celebrando como un fan más, pero con la naturalidad de quien está en casa de un amigo.

Su cameo fue breve, pero suficiente para disparar los comentarios en redes y colocar su nombre entre los momentos más comentados de la noche.

2. Karol G

Otra de las invitadas de excepción fue Karol G. La colombiana y Bad Bunny forman parte del mismo selecto club de superestrellas del reguetón y el pop urbano, y su relación se ha ido consolidando entre estudios, escenarios y gestos públicos de admiración.

Su conexión profesional arrancó con Ahora me llama, el tema de 2017 que no solo impulsó la carrera internacional de Karol G, sino que también consolidó a Bad Bunny como uno de los nombres imprescindibles del trap latino.

🇺🇸 | Todos los invitados de La Casita de Bad Bunny durante su show de medio tiempo en el Super Bowl: pic.twitter.com/pSN86MNKkR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2026

A nivel personal, Karol G ha contado en varias entrevistas que trabajar con Bad Bunny le permitió conocer a un artista muy diferente al estereotipo de "chico malo" con el que a veces se le asocia, subrayando que en realidad es un caballero y alguien extremadamente meticuloso con cada detalle de su trabajo.

3. Cardi B

Cardi B también se dejó ver en 'La casita'. Ella mantiene una relación sólida a nivel profesional con el puertorriqueño, construida alrededor de una de las colaboraciones más influyentes de la música urbana reciente: I Like It, el tema que lanzaron juntos en 2018 junto a J Balvin.

La canción, incluida en el álbum debut de Cardi B fue un éxito masivo. El tema alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100, marcando el primer número 1 de Bad Bunny en esa lista y consolidando a Cardi B como una fuerza imparable en la industria, al sumar otro hito a su carrera como rapera.

Desde entonces, ambos se han mostrado con química y buen rollo en eventos y apariciones públicas, convirtiéndose en una dupla muy celebrada por los fans, que llevan años pidiendo una nueva colaboración.

4. Jessica Alba

Jessica Alba fue un cameo sorpresa. Getty Images

La actriz fue seleccionada como cameo sorpresa dentro de ese espacio VIP, donde el puertorriqueño reunió a actores y artistas muy reconocibles para el público global.

Medios estadounidenses han subrayado que su presencia, junto a figuras como Pedro Pascal, Karol G o Cardi B, formaba parte del guiño de Bad Bunny a estrellas con raíces o vínculos latinos en Hollywood, ya que Alba tiene ascendencia mexicana por parte de su familia paterna.

De casita a altar

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando 'La casita' se convirtió en escenario de una historia íntima: la boda en directo que paralizó al estadio y a 127 millones de espectadores frente a la pantalla.

En medio del ruido, la pirotecnia y las coreografías, de pronto la casa se transformó en altar. Las luces se suavizaron, el ambiente se volvió casi cinematográfico, y en el porche se colocó una pareja que se miraba como si el mundo se hubiera reducido a ese rectángulo de madera.

Bad Bunny, testigo de lujo, convirtió su 'casita' en la casa de todos: allí, donde se supone que uno se casa, se promete, se proyecta un futuro.

Esa escena condensó el mensaje que el espectáculo llevaba implícito desde el principio: la vida cotidiana de las personas latinas, sus rituales, sus celebraciones, no solo merecen respeto, sino que son dignos de ocupar el escenario más visto del planeta.

Tommy Wolter y Elly Bean casándose en directo durante la Super Bowl. Getty Images

Origen

'La casita' de Bad Bunny nació como un elemento escenográfico dentro de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico en 2025, pensada como una réplica de una casa típica de la isla.

Diseñada por Mayna Magruder Ortiz e inspirada en una vivienda real de Humacao que aparece en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, se convirtió rápidamente en un símbolo de identidad para el artista y sus fans.

En sus conciertos funciona como un segundo escenario íntimo: allí Bad Bunny baja el ritmo, canta versiones más acústicas, conversa con el público e invita a amigos y colegas a compartir canciones como si estuvieran en la marquesina de una casa cualquiera en Puerto Rico.

La idea es contraponer la magnitud del show y los estadios con un espacio cercano que evoca balcones, patios y reuniones de vecinos, reforzando el mensaje de "de Puerto Rico para el mundo" sin perder las raíces.