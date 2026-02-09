Lady Gaga reivindica la moda latina en la Super Bowl 2026: un vestido dominicano drapeado y la flor nacional de Puerto Rico

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la flor de Maga puertorriqueña sobre uno de sus tirantes, así apareció y cantó Lady Gaga (39 años) en la Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny (31) y a la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, vigente entre 1895 y 1952. Posteriormente, el tono de azul se oscureció sobre el que está dibujada la estrella blanca.

La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto: "Por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos".

El vestido combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista, que actuó junto a Bad Bunny, quien lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico —con un precio original de 160 dólares, aunque ya alcanzan los 550 en la reventa—.

Uno de los elementos más comentados del vestido fue el broche que la cantante portaba: una flor de Maga roja, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla, que Lady Gaga lució sobre el tirante derecho del vestido, con escote pronunciado en V.

El estilismo, firmado por Chloe y Chenelle Delgadillo —que también trabajaron con Rosalía (32) en la portada de su disco Lux—, ponía el énfasis en acompañar el mensaje reivindicativo de la actuación.

Este detalle refuerza el carácter de homenaje cultural del show, especialmente significativo al producirse junto a Bad Bunny, cuya propuesta artística ha estado siempre vinculada a la reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina en la industria musical internacional.

La firma Luar, con sede en Brooklyn, fue fundada y está dirigida por Raúl López, diseñador de origen dominicano que ha construido una trayectoria reconocida por integrar referencias culturales caribeñas en un lenguaje contemporáneo, una propuesta que ha seducido a la Semana de la Moda de Nueva York, donde desfilará el próximo 15 de febrero.

Lady Gaga y Bad Bunny en la Super Bowl 2026. EFE

La participación de Lady Gaga con un diseño de Luar se enmarca en una edición de la Super Bowl que diversos analistas han descrito como una de las más explícitas en la celebración de la cultura latina.

Su decisión de colaborar con un diseñador dominicano en un contexto de máxima exposición mediática refuerza una tendencia creciente en la moda: la incorporación de creadores con orígenes diversos en plataformas globales.