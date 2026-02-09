Ines Knauss, la desconocida y misteriosa hermana de Melania Trump: lleva dos décadas sin dejarse ver en público

Melania Trump tiene una única hermana, Inés Knauss, una mujer discreta que no se deja ver en público. GTRES

Pocas veces una primera dama se convierte en una estrella de cine. A lo largo de la historia ha sucedido más bien lo contrario: que una celebrity del séptimo arte dé el salto a las altas esferas de la política o el universo royal.

Entre los casos más conocidos figuran el actor Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger (78 años) en Estados Unidos, o Glenda Jackson en Reino Unido.

Ahora es Melania Trump (55) la que causa furor en el séptimo arte. Tras el estreno de su documental, Melania, un total de 1.778 pantallas en su país y unas 5.000 a nivel global muestran al público los 20 días previos a la reelección de su marido, Donald Trump (79), como Presidente.

El filme ha puesto a la exmodelo eslovena de plena actualidad. Su historia personal copa titulares, genera posts en las redes sociales y hace caja. Hasta la fecha ha recaudado siete millones de dólares (unos 5,87 millones de euros). También pone el foco en su figura y en las personas claves de su entorno.

Una de ellas es Ines Knauss (58), su única hermana. Una mujer a la que, según dicen, está muy unida. Y que ha logrado mantenerse prácticamente en el anonimato a pesar de la fama internacional de Melania.

Ines Knauss, la gran desconocida

Melania Trump nació y creció en Sevnica, una pequeña localidad de la actual Eslovenia. Allí vivió con sus padres, Amalija y Viktor Knavs (81), y su hermana, Ines.

Su familia era de clase trabajadora, aunque próspera. Su padre, Viktor Knavs, -quien estuvo presente en la presentación de su documental en Washington-, trabajó como vendedor de coches ambulante. Esto permitió a la familia darse ciertas comodidades, como viajar a destinos como Italia, Grecia y Austria.

Su madre, fallecida el 9 de enero de 2024 a los 78 años, trabajó como costurera en una fábrica de ropa infantil. Allí ejercía de patronista. Fue una verdadera influencia en sus dos hijas.

La actual primera dama de Estados Unidos heredó de ella su pasión por la moda. Fue, sin duda alguna, la persona que despertó su interés por la industria de la moda y definió sus gustos en materia estética.

Pero, tal y como ella misma declaró en su biografía, publicada en 2024 (también con el título Melania) si existe una figura clave en su trayectoria esa es su hermana mayor. Una mujer casi desconocida, pese a ser una de sus personas de máxima confianza.

La hermana de Melania, su "luz"

Melania Trump ha hablado de su hermana Ines Knauss. Pero solo en muy contadas ocasiones. De hecho, en el largometraje donde expone cómo ha sido su vuelta a la primera línea de la política, como primera dama y muestra su faceta más humana (como madre y esposa), llama poderosamente la atención que apenas pronuncia palabra sobre ella.

Y es que se cuentan con los dedos de la mano las veces en las que la menciona públicamente. En su libro de memorias, que fue lanzado en 2024, Melania Trump dedica algunas líneas a su hermana Ines Knauss y la presenta como una figura fundamental en su vida.

En su autobiografía, donde plasma su lado más personal, sí la menciona. Y la describe como su "luz guía e inspiración", subrayando que ha sido un apoyo constante desde su infancia en Eslovenia hasta su vida en Estados Unidos.

Fue precisamente al llegar al nuevo continente cuando las hermanas decidieron adaptar su nombre de familia a su nuevo destino. Así, cambiaron su verdadero apellido, Knavs, y lo transformaron en una versión más acorde a la pronunciación anglosajona: Knauss.

En los pasajes sobre su niñez revela que sus padres alentaron la creatividad de ambas y que compartieron estudios de arte y diseño, reflejando una relación muy cercana y colaborativa.

Se mudaron juntas a Milán

Prueba de lo unidas que están es que decidieron irse a Italia cuando Melania Trump soñaba con trabajar como modelo. Ambas hermanas se mudaron juntas a Milán en los años 90 en busca de oportunidades.

Inés quería ser diseñadora, mientras Melania buscaba triunfar en las pasarelas. Más tarde ambas se trasladarían a Nueva York, donde fijaron su residencia.

En la actualidad, según cita la revista People, Ines Knauss vive desde el año 2015 a solo manzanas de la Torre Trump en la propiedad de Trump Park Avenue. Se trata de un loft que es propiedad de la Organización Trump.

20 años sin dar la cara

Según la prensa estadounidense, Melania Trump considera a su hermana Ines un apoyo fundamental. Sin embargo, esta no ha sido fotografiada públicamente en más de dos décadas.

No se la vio en el funeral de su madre, hace dos años. Tampoco hizo acto de presencia ni en la primera ni en la segunda toma de posesión de su cuñado, celebrada el 20 de enero de 2025. Un gesto, como poco, curioso. Y algo extraño también.

Lo cierto es que en los dos mandatos de su cuñado se ha mantenido en un perfil bajo. Su existencia es tan discreta que cuesta creer que verdaderamente existe. O que sigue estando tan cerca de Melania como dicen. Porque lleva 20 años sin aparecer delante de los focos.

Si bien la prensa norteamericana insiste en que siempre ha estado al lado de Melania, tanto en su carrera presidencial como en su faceta de madre de Barron William Trump (20), Ines ha procurado quedar al margen de los flashes.

Ines, una mujer "delicada"

En las redes sociales, la hermana de Melania Trump cuenta con un perfil público. En él suma poco más de 6.000 followers. Y abundan las fotos de su niñez.

Réplicas de instantáneas impresas en papel de la época de los 70, cuando disfrutaban de una infancia modesta en Eslovenia. Recortes de prensa en los que aparece la primera dama. Y alguna que otra portada de revista protagonizada por la exmodelo. Poco más se puede hallar en su cuenta de Instagram.

Para conocer un poco más sobre su figura hay que tirar de hemeroteca. Y echar un vistazo a lo que dicen de ella en la prensa internacional.

"Desde que murió la madre de Melania, Inés y su padre son probablemente las dos personas en las que Melania más confía", explicó una fuente al Daily Mail.

Por su parte, el fotógrafo francés Ale de Basseville, que trabajó con Melania Trump durante sus días como modelo en la década de los 90, describió a su hermana como una mujer "muy educada y delicada".

"Encantadora y creativa"

En 2018, una fuente declaró a Page Six que Inés es "extremadamente reservada y reticente a la publicidad, pero ella y Melania son muy cercanas".

También ha hablado de ella Audrey Gruss, una conocida filántropa de Palm Beach. "Son muy cercanos", expresó tras conocer a Inés en un evento de recaudación de fondos para el Boys' Club de Nueva York en la finca de los Trump en Mar-a-Lago. en 2005. "Me pareció una persona encantadora y extremadamente creativa".

Hablando de creatividad, cabe recordar un tuit que publicó Melania de un dibujo de su hermana. Un sencillo trazado a lápiz cuya imagen compartió el 6 de agosto de 2014. En él destacaba las cualidades de Inés como ilustradora.

"El arte del cotilleo, cortesía de la artista Ines Knauss", se limitaba a decir en X, entonces conocida como Twitter.

Dos años más tarde, la diseñadora italiana Luisa Beccaria visitó a los Trump en Nueva York para felicitarlos tras el nacimiento de su hijo Barron, quien llegó al mundo el 20 de marzo de 2006. Poco después de su encuentro compartió la buena impresión que le había causado Inés al conocerla.

"Me di cuenta de que Melania estaba muy cerca de su familia cuando vi cómo todos la apoyaban después del nacimiento de Barron. Y aunque tenía toda la ayuda profesional que necesitaba en ese momento, era su hermana en la que más confiaba", dijo.



Cómo se refiere Melania Trump a su hermana

Las declaraciones más recientes que se han hecho de Ines Knauss tuvieron lugar hace apenas unos días. En la presentación del documental sobre su vida, Melania dedicó unas palabras a su hermana desde el escenario.

Agradeció "a mi hijo Barron, mi hermana Inés, mi padre Viktor y mi madre, que me mira desde el cielo". Y afirmó que "su amor es la fuerza poderosa que me impulsa hacia adelante”".

En su biografía y entrevistas puntuales ha descrito a Ines como "una mujer increíble" y ha subrayado el "estrecho vínculo" que mantienen desde la infancia.

La última foto 'oficial' de ambas juntas se produjo cuando Melania contrajo matrimonio con Donald Trump, el 22 de enero de 2005. Entonces, Inés Knauss estuvo presente como dama de honor.