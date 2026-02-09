Hallan muerta a Sarah, la mujer atrapada en el triángulo amoroso entre Amy Winehouse y su ex: su "inexplicable" muerte

Triste noticia la que se ha conocido este lunes, 9 de febrero: Sarah Aspin, la mujer que durante años quedó en medio del turbulento triángulo amoroso entre Amy Winehouse y el exmarido de la cantante, Blake Fielder-Civil, ha sido hallada muerta en su casa.

Sarah, de 47 años, fue encontrada sin vida en su domicilio de Swillington, en Leeds, después de que los agentes recibieran un aviso por "preocupación por la seguridad" en la mañana del pasado sábado, día 7 de febrero.

Según el comunicado oficial, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda de Primrose Hill Drive a las 6:38 horas y, aunque los sanitarios atendieron a la mujer en el lugar, falleció poco después.

La muerte se considera por ahora "inexplicable", lo que implica que aún no hay una causa clara y se mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer qué ocurrió.

Amy y su exmarido, Blake, en una imagen de archivo. Gtres

La historia personal de Sarah Aspin está ligada al complicado pasado sentimental y de adicciones de Blake Fielder-Civil, conocido por su matrimonio con Amy Winehouse.

Sarah y Blake se conocieron en rehabilitación alrededor de 2009, cuando él trataba de reconstruir su vida tras la ruptura con la artista británica, que moriría en 2011.

Para entonces, el vínculo entre Blake y Amy ya había pasado por múltiples idas y venidas, y los medios británicos empezaban a referirse a Aspin como la "otra mujer" en una trama marcada por las drogas, la violencia y la exposición mediática.

Ese encaje entre los tres llevó a que se hablara de un "triángulo amoroso" en el que Amy reaparecía esporádicamente en la vida de su exmarido mientras él intentaba rehacer su vida con Sarah.

La relación de Sarah y Blake avanzó a pesar de ese contexto tan complejo.

Tuvieron un hijo en mayo de 2011, en un momento en que él volvía a enfrentarse a problemas con la justicia: apenas un mes después del nacimiento, Fielder-Civil fue encarcelado por robo y posesión de un arma de fuego, lo que añadió más inestabilidad a la vida familiar.

Sarah, en una fotografía compartida por su hija a través de Facebook.

Tras esa etapa, Blake regresó con Sarah y ambos tuvieron una segunda hija en abril de 2013, tratando de construir una convivencia relativamente normal lejos del foco mediático.

Con el tiempo, sin embargo, la pareja se separó: según se ha publicado, su ruptura se produjo en 2018, después de años de relación y de haber formado una familia con dos menores de por medio.

Melody-Rose Hampshire, la hija de Sarah, se ha mostrado rota de dolor en redes sociales, tras el deceso. "Sin palabras. Te quiero mucho, mamá", escribió, antes de añadir: "Que descanses en paz eterna, mi hermosa mamá. No parece real. Solo quiero que estés aquí y te cuente tus locuras".

El hallazgo del cuerpo de Sarah en su casa de Swillington ha conmocionado a la pequeña comunidad donde residía. Varios vecinos relataron que, el sábado alrededor de las ocho de la mañana, vieron a la policía irrumpir en el apartamento y entendieron que algo grave estaba pasando.

Uno de ellos explicó que, al regresar hacia el mediodía, observó cómo sacaban una bolsa para cadáveres de la vivienda, aunque la zona no llegó a ser acordonada ni se desplegó un operativo especialmente visible, más allá del registro del interior de la casa.

La impresión general en el vecindario es de sorpresa y tristeza: se trata de un área descrita como "tranquila y agradable", con residentes mayores y familias jóvenes, donde no es habitual ver un despliegue policial de este tipo.

Winehouse y su expareja, Blake, en una fotografía de archivo. Gtres

Los testimonios de quienes convivían con ella en el barrio dibujan a una mujer con una vida aparentemente modesta y cierta relación de confianza con los residentes de la zona.

Una vecina recordó cómo, en alguna ocasión, Sarah llamó a su puerta para pedirle queso, y que también había acudido a otras viviendas solicitando huevos o una sartén, pequeñas anécdotas que reflejan el trato cotidiano que mantenía con su entorno.

Otro vecino explicó que Sarah vivía sola en el momento de su muerte, aunque un hombre al que identificaban como su pareja solía visitarla con frecuencia.

De hecho, se cree que Aspin mantenía una relación con otro hombre en el momento del fallecimiento, lo que confirma que su vínculo con Fielder-Civil estaba roto desde hacía años.

En el marco de la investigación, las autoridades han confirmado que una persona fue arrestada, si bien la detención no estaría relacionada directamente con la muerte de Sarah.

Este matiz es importante, porque indica que, al menos por ahora, la Policía no vincula a ese arrestado con un posible delito violento contra la mujer, aunque no se han ofrecido más detalles sobre los motivos de la detención.

La calificación de la muerte como "inexplicable" deja la puerta abierta a varias hipótesis -desde causas médicas no evidentes hasta circunstancias más complejas-, pero será el examen forense y las pesquisas posteriores las que determinen qué sucedió exactamente.