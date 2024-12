Michelle Salas, hija de Luis Miguel, rota tras la muerte de su abuela: "Sigo intentando aceptar que ya no estás"

Silvia Pinal ha dejado a sus familiares hundidos en la más profunda tristeza. La famosísima actriz mexicana fallecía el pasado 29 de noviembre a los 93 años de edad tras permanecer varios días ingresada en un hospital de su país natal debido a una infección urinaria.

Las muestras de dolor por su pérdida quedaron más que patentes en su multitudinaria despedida, celebrada en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México. Hasta allí se acercaron rostros conocidos del mundo del espectáculo, ya que la legendaria intérprete era una de las celebrities más queridas y respetadas de Latinoamérica. También, como no podía ser de otra forma, amigos y allegados quisieron dar el último adiós a la fallecida, y arropar a sus hijos y nietos en los que deja un vacío enorme.

Una de las más afectadas tras su muerte es Michelle Salas (35 años), la hija del cantante Luis Miguel (54), a la que se pudo ver en el funeral totalmente abatida frente al féretro de su abuela. Aunque Silvia Pinal en realidad era su bisabuela, ya que era la abuela de su madre Stephanie Salas (54), la influencer siempre ha mantenido una relación muy cercana con ella.

Ha sido ahora, una semana después de la muerte de Silvia Pinal, cuando la primogénita del Sol de México ha querido expresar en sus redes sociales la tristeza tan infinita que siente: "Todos vivimos el dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estás. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos. Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mí", ha comenzado escribiendo la joven junto a un vídeo que recoge algunos de los grandes momentos cinematográficos de la gran actriz.

"Cada rincón de mi mente está lleno de tus recuerdos abuela. Veo tus fotos y escucho todavía tu voz. Te extraño tanto que aunque intento ser fuerte y entender que ahora estas en paz en y en un lugar mejor, me pesa tu ausencia. Extraño poder darte un abrazo apretujado y decirte mil veces lo mucho que te amo. Extraño llevarte a comer tus chiles en nogada mientras cantamos tus boleros favoritos y me cuentas tus mil y un anécdotas de la época de oro. Extraño tu perfume en el coche y tu risa contagiosa. Que difícil es acostumbrarme a esta nueva forma de sentirte…", se lamenta Michelle.

Para terminar ha querido agradecer a su abuela todo lo que aprendió de ella. Sentía una profunda admiración por una de las mujeres que, sin duda, más han marcado su vida: "Gracias por todo lo que me diste, por tu tiempo, tu cariño y por tus enseñanzas. Eres mi mayor ejemplo y la mujer que más me inspira. Me siento la persona más afortunada del mundo de ser tu bisnieta y que Dios me haya dado la oportunidad de haber compartido todos estos años de mi vida junto a ti. No todo el mundo puede decir que tuvo una bisabuela y menos una como tú".

A pesar de su faceta como influencer, son pocos los momentos de su vida privada que Michelle Salas comparte abiertamente con sus seguidores. Al menos los más íntimos. Consciente de su relevancia como hija de una de las grandes estrellas internacionales de la música, siempre ha preferido mantener un perfil bajo y nunca se ha pronunciado sobre su familia y las polémicas que a veces la rodean.

Con el fallecimiento de Silvia Pinal ha hecho una excepción, y además de abrir su corazón ha compartido un álbum íntimo y familiar junto a su abuela. En una segunda publicación, Michelle ha dejado que vean la luz una secuencia de imágenes en las que se puede ver algunos de los momentos más bonitos que ha compartido con Silvia desde su infancia.

Uno de los últimos momentos que disfrutó junto a ella fue su boda. Hace justo un año Salas contraía matrimonio con el empresario Danilo Díaz en una ceremonia íntima en Italia. Justo antes de su gran día, la hija de Luis Miguel celebró una recepción para los más llegados donde no quiso faltar Silvia Pinal como se puede comprobar en una de las imágenes del álbum.

Michelle Salas era uno de los ojitos derechos de Silvia Pinal, y según explican algunos medios aztecas, parece que la influencer va a ser unas de las grandes beneficiarias de la fortuna de la actriz. Se estima que su herencia es de más de 50 millones de dólares.

Todavía no está claro cuando se procederá a la apertura y lectura del testamento, ya que la familia ha decidido aplazarlo para dar prioridad a la consolidación de la Fundación Silvia Pinal, que se trata de una organización que busca preservar la memoria y el legado de la actriz.