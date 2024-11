Scarlett Johansson, la diva de Hollywood más discreta, cumple 40 años: de sus tres bodas a la doble maternidad

Sin redes sociales, con una hermética vida privada y poco asidua de fiestas o estrenos. Sólo sus compromisos profesionales han hecho que, en ocasiones, rompiera esa faceta tan reservada. Ella es Scarlett Johansson, la diva de Hollywood más discreta que este viernes, 22 de noviembre, cumple 40 años.

Desde su debut en la gran pantalla han pasado ya tres décadas y ahora, con su reciente fichaje como protagonista en Jurassic World: Rebirth, Johansson ha demostrado que todavía sigue siendo una de las joyas más brillantes en la industria cinematográfica.

Más allá de las decenas de películas en las que Scarlett ha brillado por su exquisita interpretación, la actriz de Fly Me to the Moon siempre se ha caracterizado por ser extremadamente reservada en todo lo que respecta a su vida personal. No obstante, la celebrity cuenta con una intrahistoria familiar peculiar y de la que han ido trascendiendo más detalles con el paso de los años. EL ESPAÑOL hace un repaso de su particular vida.

Scarlett Johansson Sloan nació el 22 de noviembre de 1984 en la ciudad de Nueva York. Hija del constructor danés Karsten Johansson y de la actriz Mélanie Sloan, americana y con una familia procedente del Bronx, la actriz tiene otros cuatro hermanos; un hermano gemelo, Hunter; un hermanastro, Christian, hijo de su padre; y dos hermanos, Vanessa y Adrian, todos mayores que ella.

Sus padres se separaron cuando ella tenía apenas 13 años, lo que le llevó a ser muy próxima a su abuela, a quien consideraba su mejor amiga. Aunque en alguna que otra ocasión ha revelado que creció en una familia con limitaciones económicas, lo cierto es que Scarlett encontró en la interpretación su mayor refugio.

Debutó en el teatro a los ocho años y cursó posteriormente estudios en el Professional Children's School de Manhattan y en el prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute. Tan solo un año después, en 1994, llegaría su primer trabajo en el cine con la película Un muchacho llamado Norte. Desde ese momento, una sucesión de grandes éxitos marcaría el rumbo de la vida de Johansson.

Scarlett Johansson, en una imagen de archivo.

En 2003 recibió una doble nominación a los Globos de Oro en la categoría de drama, por su papel en La joven de la perla, y en 2020 entró a formar parte de la historia al obtener una doble nominación al Oscar por sus papeles en Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, entre otros distinguidos galardones.

A medida que crecía el perfil de Scarlett Johansson como actriz, también lo hacía la intriga en su vida amorosa. Y es que la nominada a los premios Oscar ha mantenido relaciones sentimentales con populares hombres a lo largo de los años, incluidos Ryan Reynolds (48) y Sean Penn (64), e incluso se ha casado más de un par de veces.

Scarlett mantuvo un breve romance entre 2001 y 2002 con el músico Jack Antonoff, aunque ambos decidieron poner fin a su relación cuando su protagonismo mediático fue creciendo. Al cantante le seguirían Jared Lato, con quien tuvo un affaire en 2004, y Josh Hartnett, un actor que permaneció en la vida de Johansonn hasta 2007, dando por terminada su historia debido a "sus apretadas agendas profesionales".

Scarlett Johansson junto a Romain Dauriac, en una imagen de archivo.

La de Nueva York caminó al altar por primera vez con el reconocido actor Ryan Reynolds el 27 de septiembre de 2008. Una relación que acaparó multitud de titulares de medios internacionales, aunque ambos siempre se mostraron muy discretos en las entrevistas a las que acudían. No obstante, los intérpretes tomaron la decisión de separar sus caminos apenas dos años después de darse el 'sí, quiero'.

Sin embargo, su matrimonio con el actor de Ghosted no fue -ni mucho menos- el último. En octubre de 2014, se comprometió con el periodista francés Romain Dauriac (42), aunque meses antes dieron la bienvenida a su hija Rose. La historia de amor entre ambos no funcionó y en enero de 2017 se anunció que la pareja se había separado durante el verano, finalizando su divorcio en septiembre.

El tercer y último -hasta la fecha- es su último matrimonio fue con el comediante Colin Jost, (42) en una ceremonia íntima celebrada en 2020, tras dos años de noviazgo, con quien volvió a disfrutar de la maternidad, Cosmo.

La actriz junto a Colin Jost, en el Festival de Cannes de 2023. Gtres

La boda fue entre la actriz y el humorista fue secreta, ya que ambos concedieron el anuncio de su enlace a una asociación dedicada ayudar a adultos mayores con dificultades, que en aquel momento habían aumentado a causa de la pandemia. El spot iba de acompañado de la voluntad de los recién casados para animar a las donaciones con respecto a esta causa. "Estamos encantados de dar la noticia de que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron durante el fin de semana en una ceremonia íntima con su familia inmediata y seres queridos", confesó la asociación.

De aquel emotivo hecho ya han pasado más de cuatro años y a día de hoy la pareja puede presumir de vivir una sólida historia de amor junto a su hijo Cosmo. Es más, aunque pocas son las ocasiones en las que Scarlett ha hablado sobre su vida privada, durante su última intervención con Jimmy Fallon (50) en The Tonight Show destacó el importante rol de su marido en su vida. "Colin sigue haciéndome sentir como en los primeros días de nuestra relación. Si le pido que haga algo, está allí para apoyarme. Lo está en cada una de mis películas".