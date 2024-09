Danna Paola desvela que vivió un romance con Neymar y que supo "irse a tiempo": su inesperada confesión

La actriz y cantante mexicana Danna Paola (29 años) se ha convertido en la invitada estrella del espacio La Revuelta, en TVE, este pasado miércoles, 25 de septiembre. La artista se ha confesado como nunca junto a David Broncano (39).

En el programa, que ha cosechado un fantástico 16,1 de share y 2.113.000 espectadores, la actriz de Élite ha admitido lo que era vox populi: su romance o suerte de affaire con Neymar (32).

Generosa y divertida, y demostrando una gran complicidad con Broncano, Danna -hoy felizmente enamorada de su pareja, Alex Hoyer-, ha reconocido que mantuvo una historia de amor con el futbolista brasileño.

🌶️ El salseito: Danna confirma su relación con Neymar.



Un saludo a todos los lectores que están leyendo este tuit incrustado en el párrafo de una noticia. #LaRevuelta @dannajustdanna pic.twitter.com/tHfgUjB306 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 25, 2024

Todo ha surgido cuando David Broncano se ha interesado por la profesión de su actual razón de amor, interpelándole a Paola si Hoyer es futbolista. Ella lo ha negado, aseverando que ya ha estado con jugadores de fútbol.

"He aprendido bastante fútbol gracias a mi novio, es súper madridista, pero no es jugador del Madrid. No, no, no. Ya he estado con futbolistas y no...", ha deslizado Danna. Tras la insistencia de Broncano, y una broma de si el misterioso futbolista era Tato Abadía, un histórico exjugador, la artista ha confirmado su romance con Neymar.

La relación, apunta Danna en su interviú en TVE, se produjo cuando el brasileño jugaba en el Paris Saint-Germain, aunque matiza que fue algo breve y que terminó cuando aún pudo "irse a tiempo". "Los futbolistas tienen este rollo de estar con actrices o cantantes", ha reflexionado.

Sostiene Danna que entonces ninguno quiso confirmar la relación, al tiempo que ha admitido que Neymar es "muy gracioso" pero que "no compaginaron". Conviene recordar en este punto que fue en el año 2019 cuando surgieron los primeros rumores de romance entre la cantante y el deportista, a raíz de una inocente fotografía que ella compartió en sus redes sociales.

La actriz Danna Paola en una imagen tomada en Madrid, en 2019. Gtres

En aquel momento, ella calificó de "amigo" a Neymar, pero rápidamente los medios de comunicación se hicieron eco y fueron más allá: apuntando a un romance. Paola, ante este alud de comentarios, tuvo que salir al paso en los Premios Fotograma de Plata.

"Somos muy buenos amigos. No hay amor, tengo muchos amigos y estoy muy feliz soltera. No veo fútbol. En realidad, yo creo que es una de las cosas por las cuales nos empezamos a llevar bien. Destacaría de él su manera de ser, es superdivertido y muy sincero", manifestó entonces. Sea como fuere, lo cierto es que en la actualidad la vida amorosa y afectiva de ambos se escribe en separado.

Danna está feliz junto a su actual novio, Alex Hoyer. Ambos protagonizan una sólida historia de amor, como quiso dejar constancia ella el pasado mes de julio, por el 27º cumpleaños de él. "Felices 27, mi cielo. Feliz vida, feliz vuelta al sol. Compartir la vida a tu lado es un regalo, amo verte crecer y tener la oportunidad de disfrutarte en cada etapa, brilla siempre. Ríe siempre. Happy birthday, churri. Te amo".

Por su parte, Neymar acaba de convertirse en padre de nuevo. Ha sido este pasado verano cuando el deportista ha dado la bienvenida a su tercera hija, fruto de una relación que mantuvo el jugador con la modelo Amanda Kimberly. Apenas unos meses antes nacía su segunda hija, esta vez con la modelo Bruna Bianchi, con la que mantuvo un breve affaire hasta un mes después del nacimiento de su hija.