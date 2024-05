Lo que no se vio del concierto de Taylor Swift: una fan con las letras en el móvil o una pelea en medio de 'Sparks Fly'

La expectación era grande y no defraudó. Taylor Swift (34 años) revolucionó Madrid con un espectáculo de más de tres horas de duración que tuvo lugar en la noche este pasado miércoles, 29 de mayo, en el Santiago Bernabéu. Hasta allí se desplazaron alrededor de 65.000 fans, entre españoles y extranjeros que viajaron a la capital para ver a La Jefa en su The Eras Tour.

Quienes no estuvieron en el show han podido seguir cada detalle a través de las redes sociales, donde se ha hecho un enorme despliegue de los mejores momentos del concierto y de las anécdotas más curiosas.

Taylor no contó con ningún invitado especial, pese a que muchos fans creyeron que al escenario podría subirse Lana del Rey (38), con quien interpreta Snow On The Beach. La de Manhattan también se encuentra en la capital porque actuará en el Primavera Sound. Pero lo cierto es que no ha acompañado a su amiga. Swift, sin embargo, sí cantó por sorpresa el tema que tienen juntas, y aunque generó gran expectación en el público, lo interpretó en solitario.

NOT LA CHAVALA CON LA LETRA DE ALL TOO WELL EN EL TELEFONO AJAJAJJAJAJAJ#MadridTStheErasTour pic.twitter.com/WlpawSPKUT — alba | violeta's gay lawyer (@witchedhaiz) May 29, 2024

Al momento de cantarla se abrió una trampilla, lo que provocó que algunos fans especularan con la presencia de Lana del Rey. Ante la emoción y los gritos de muchos, Taylor tuvo que parar la canción para aclarar que estaba ella sola y que lo sentía mucho.

Otro de los temas que Taylor Swift incluyó en su repertorio fue All Too Well, que forma parte de su álbum Red. Una canción que habla sobre los recuerdos de una relación pasada y que alguna fan presente en el Bernabéu no se sabía con exactitud. Eso sí, hizo todo lo posible para corearla, dejando una de las mejores anécdotas de la velada. En Twitter ha trascendido un vídeo en el que se le ve leyendo la letra en el móvil mientras escucha a la cantante.

el peak del concierto taylor cantando de fondo sparks fly y dos dándose de hostias detrás ESPAÑA pic.twitter.com/lx6WjUU3iA — m 🤸🏻‍♀️ (@marianhouse_) May 29, 2024

La lista de canciones incluyó Sparks Fly, uno de los temas más románticos de la de Pensilvania, que forma parte de su era country y que en la noche de este pasado miércoles, 29 de mayo, interpretó sobre el escenario del Santiago Bernabéu con guitarra en mano. Muchos de sus fans la corearon intensamente. Para otros, sin embargo, fue un momento de discusión.

En redes sociales se ha hecho viral el momento en el que dos hombres situados en las gradas comenzaron a pelear mientras la artista entonaba Sparks Fly. Un clip difundido en Twitter deja constancia del instante en el que fueron separados por el personal de seguridad para que el concierto transcurriera con total normalidad.

Así fue hasta pasadas las 23:30 horas cuando Taylor Swift terminó su primer show en Madrid. Lo hizo al ritmo de Karma, el gran hit del disco Midnights, con fuegos artificiales, lluvia de confeti y la artista haciendo reverencias en la pasarela, antes de desaparecer por una trampilla.

Para muchos no fue la despedida definitiva. Algunos afortunados pudieron presenciar el momento en el que Taylor Swift bajó del escenario y, cariñosa y muy cercana con su público dijo adiós con la mano a varios fans.

Lo de las afueras del Bernabéu en el #MadridTStheErasTour está siendo una cosa. pic.twitter.com/8aPy7KbSHL — Gonzz Monster🦊 (@GonzzMonster) May 29, 2024

Fuera del Bernabéu se vivió un concierto paralelo, protagonizado por los seguidores de la cantante que se quedaron sin entradas por un sinfín de motivos. Aunque no consiguieron entrar al estadio, hicieron todo lo posible por vivir la experiencia, coreando cada canción fuera del recinto.

En las próximas horas, Taylor Swift regresará al Santiago Bernabéu reuniendo a otros miles de swifties, como se conoce al fenómeno fan que sigue a la artista del pop. El de la noche de este jueves, 30 de mayo, será el segundo y último concierto que la artista del pop presente en España en el marco de su exitoso The Eras Tour.