Azúcar Moreno: "No somos amigas de Isabel Pantoja, ni necesitamos arrimarnos. Ella canta, igual que nosotras"

Este pasado lunes, 27 de mayo, al filo de las 19 horas de la tarde, EL ESPAÑOL se ha dado cita en la céntrica calle de la Princesa, en Madrid, con un dúo musical de altura, de esos que por más tiempo que pase permanece indeleble en la memoria colectiva: Azúcar Moreno. O lo que es lo mismo, Toñi (61 años) y Encarna Salazar (63).

La ocasión bien lo merece. Las hermanas Salazar han ejercido de orgullosas embajadoras de una focaccia diseñada por ellas y que, como no podía ser de otro modo, lleva su sello en forma de un nombre cargado de simbolismo: Devórame, en homenaje a uno de sus grandísimos y aplaudidísimos éxitos, Ven, devórame otra vez.

Para la presentación de esta innovadora versión del mítico producto italiano, Toñi y Encarna se han desplazado a uno de sus puntos de venta, el restaurante Divorare. Allí, las artistas, además de darse un baño de masas -el público les ha pedido selfies sin parar-, han charlado largo y tendido con EL ESPAÑOL sobre trabajo, amor, familia y vida. Ah, claro está, también han cantado... y el local se ha venido abajo.

Toñi y Encarna, posando para la cámara, en la entrada del restaurante, este pasado lunes.

Toñi y Encarna, ¿cómo surge esta colaboración?

Toñi: Pues nos llamó nuestro representante y nos dijo de hacer una colaboración con Divorare. Son gente estupenda, gente joven. Y nos gusta rodearnos de gente estupenda y también joven. Surgió un poco a través de nuestro repre y son un equipo súper guapo.

El nombre está muy vinculado a vosotras...

Encarna: Claro, se juntó un poco todo. El nombre, las ganas, lo que significaba. Luego, tengo que decir que yo no soy muy fan de las focaccias, pero cuando probé estas... buenas no, ¡están buenísimas! Lo hemos pasado genial en esta colaboración. Encantadas de estar aquí.

¿En qué momento vital se encuentran?

Toñi: En un momento bueno. Yo creo que mientras estás viva, estás siempre en un buen momento. Mientras se tenga salud, estamos aquí en la Tierra, haciendo conciertos. Si tienes salud, estamos todos bien. Y como grupo, estamos muy bien. Ahora empezamos con la gira de verano. Tenemos muchos bolos, gracias a Dios. Mucho trabajo. No nos podemos quejar. Estamos muy agradecidas de llevar 42 años en el mundo de la música. Y todavía tenemos 50 conciertos en verano.

Encarna: Lo nuestro, la verdad, es que es un poco raro, que después de tantos años tengamos esto... Esa presencia es muy complicada y el cariño de la gente es enorme. En los conciertos se nota un montón. Nos sorprende mucho. Hay gente que tiene la suerte de estar después de muchos años: ése es nuestro caso. ¡No pasan los años!

¿Tienen en mente sacar un nuevo single?

Toñi: Acabamos de terminar el videoclip de una canción nueva, que se llama Lo que tú quieras. Nos gusta mucho. El videoclip está precioso, ya lo estamos anunciando en redes. Estamos dando avances, cositas... Poquito todavía, pero con una ilusión tremenda. La historia de la música no está en su mejor momento para hacer un álbum, pero single sí. Una canción siempre la sacamos, porque nuestros fans nos la piden y hay que estar ahí dando caña.

Toñi y Encarna cantando 'Ven, devórame otra vez', este pasado lunes, día 27.

Hablando de canciones, ¿cómo han visto a Nebulossa en Eurovisión?

Encarna: Fantástica.

Toñi: Le damos la enhorabuena, porque es una canción llamativa. Yo dije hace ya tiempo que no era una canción que me gustara, pero es que el grupo me gusta. Ella me gusta y él también. Lo hicieron de maravilla. Transmiten buen rollo. La letra, bueno, cada uno la interpreta como quiere. Y sobre el resultado que tuvieron, les digo que no se preocupen, que en Eurovisión pasan estas cosas. Lo importante es la profesionalidad que ellos tienen y lo que han aportado al festival.

Siguiendo la estela de la televisión, ¿están viendo Supervivientes 2024?

Encarna: La verdad es que no.

Toñi: No lo vemos mucho, la verdad. Venía hablando en el coche de Ángel Cristo. Ya está en España, ¿no? No seguimos mucho Supervivientes. No tuvimos una buena experiencia.

Encarna: Pero no es por eso por lo que no lo seguimos. Yo es que dejé de verlo... pasó lo que pasó, se asumió y punto. Me dejó de interesar. Me atraía sólo al principio. Eso pasa con todos los realities.

Toñi: Pero Supervivientes, tengo que decir, es un gran reality. Olé por Telecinco. Me gusta, no lo veo, pero me gusta.

¿Echan de menos la televisión?

Toñi: No. Si te digo la verdad, a mí la tele me gusta para cantar. Voy sólo para cantar, a mí no me gusta hablar de mi vida privada. Nunca fuimos mi hermana y yo personas televisivas de ir y vender. No, somos artistas. Vendemos música. La vida privada es algo nuestro. Eso se acabó por mi parte. De la televisión no quiero saber nada, en el terreno personal.

¿Les puedo preguntar cómo va el amor?

Encarna: Mientras tengas amor por ti misma... Si yo tengo amor por mí, tengo amor. Si luego la vida me trae otro tipo de amor, bienvenido. Que no, pues me quiero muchísimo yo y me admiro.

Las hermanas Salazar, posando con la 'focaccia' que lleva su nombre.

Ustedes están en un momento amoroso muy parecido, solteras... ¿Les ha tratado bien el amor?

Toñi: Sí, hombre. Para mí el amor de verdad es la pareja que está contigo hasta el final de tus días. Los demás, son personas de paso, que han pasado por tu vida. El amor de mi vida ahora mismo son mi nieto, mi hijo y mi familia. Es lo que más quiero en la vida.

¿El corazón está abierto para Azúcar Moreno?

Encarna: El corazón está abierto para todo, porque el corazón debe estar abierto para todo, para lo bueno. Para lo malo, hay que cerrarlo siempre.

Encarna, se cumple un año de la boda de su hija. ¿Cómo se encuentra ella?

Felicísima. Un añito hace ya. ¡Cómo pasa el tiempo!

¿Es importante la edad para vosotras?

Toñi: La edad es importante y claro que se nota la edad. Físicamente estamos bien, pero somos personas con una edad ya. Y estamos asumiéndolo. Lo tengo muy claro, sé quién soy y me acepto tal cual soy. Tengo 61 años y yo me acepto, con mis arrugas, con mi barriguita y con mis cosas, porque es la ley de la vida. Lo importante es ser feliz: yo no he venido a ser perfecta, he venido a ser feliz.

¿Cómo es en la actualidad su relación con Isabel Pantoja? ¿Existe o quedó zanjada en Supervivientes?

Encarna: No hemos vuelto a vernos, ni a hablar después del reality. No hemos vuelto a coincidir. Ella está muy bien con los conciertos.

Toñi: A la Pantoja nunca se la ha juzgado como artista. Es que el problema es que la gente habla de la Pantoja y le tiene miedo. Una cosa es la artista, que ya sabemos que canta bien, pero a la Pantoja se la juzga por los errores de su vida. Como artista no se le debe juzgar porque es absurdo. La prensa rosa la juzga por lo que ella ha cometido en su vida, no como artista.

¿Ha sido amiga vuestra o nunca lo fue?

Toñi: Isabel nunca fue amiga nuestra, somos compañeras. Coincidimos en Honduras, pero no somos amigas de la Pantoja.

Encarna: Amigos es una cosa, un conocido es otra. Amistad nunca ha habido.

Toñi: Ni la queremos tampoco. (...) Yo no quiero ser amiga de la Pantoja. No somos amigas suyas. Esa gente que sale diciendo 'yo soy amiga de la Pantoja'... A mí eso me da igual. Yo no presumo, de la amistad no se debe presumir.

Encarna: La gente que aspira a ser amiga de la Pantoja es porque lo necesitan. Nosotras no. Se arriman a la Pantoja porque tiene mucho tirón, para la foto... pero es que no es el caso. Gracias a Dios, no lo necesitamos.

Toñi: Nosotros, antes de ser conocidas, hemos estado con gente conocidísima y nunca hemos dicho nada ni lo hemos pregonado. ¿Qué voy a sacar yo de una foto con la Pantoja? Nada, si es que ni me interesa... Ella canta, igual que nosotras.

¿Se ha planteado alguna vez una colaboración con ella?

Toñi: No, nunca.

Ahora que está Taylor Swift en Madrid, ¿les gusta como artista?

Toñi: Ella sí nos gusta, porque aporta mucho a España. Mete 60.000 personas y deja dinero en España, cosa que otros no. Todo lo que venga para mi país bueno, sí. Ahora, si lo que traen es malo, ¿para qué lo quiero?

Toñi, por último, ¿cómo está su hijo Borja?

Borja está fenomenal. Ahora se van de viaje, porque es su cumpleaños. Se va con sus niños. La verdad es que no puedo estar mejor en la vida, con mi hijo, con mis nietos y con mi familia.

¿Ahora, en el evento, van a actuar?

Toñi y Encarna: No, no, actuar no. Ahora vamos a comernos una foccacia.

Pese a esta última frase del dúo, lo cierto es que, en un momento dado del evento, Azúcar Moreno subió al escenario y... se arrancó a cantar uno de sus grandes éxitos, el inmortal Ven, devórame otra vez. Por unos minutos, el local se vino abajo.