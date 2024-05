La fascinante vida familiar de Taylor Swift: nieta de la cantante de ópera Marjorie Finlay y hermana de un actor

En Madrid no se habla de otra cosa que de Taylor Swift (34 años) y sus inminentes shows. La de Pensilvania ha movilizado toda la capital por sus dos presentaciones en el Santiago Bernabéu el miércoles, 29 de mayo, y el jueves, día 30. Ambos han colgado el cartel de sold out y se espera que en el estadio se congreguen más de 140.000 personas. Un éxito, a propri, que confirma que es el fenómeno artístico del momento.

La cantante comenzó su carrera a los 14 años, interesada por la música country. Pero a Taylor Swift, la vena musical le viene de herencia. Por el lado materno es nieta de Marjorie Finlay, una exitosa cantante de ópera estadounidense y a quien la joven artista, precisamente, dedica dos de sus canciones.

La primera es Marjorie, uno de los temas que forma parte de la gira The Eras Tour, que este próximo miércoles presentará en Madrid. El tema lleva el mismo nombre que la fallecida soprano y salió al mercado en 2020. Es uno de los sencillos del álbum Evermore y su letra refleja algunos de los consejos que Taylor Swift recibió de su abuela materna.

El segundo tema es Timeless, una de las canciones de Speak Now (Taylor's Version), el álbum que publicó Taylor Swift en 2023. Es una oda al amor eterno y en su clip recopila imágenes de sus abuelos, Marjorie y Robert Finlay, padres de Andrea Finlay (66), a su vez progenitora de la exitosa estrella.

Aunque ella nunca se dedicó al mundo de la música y trazó su carrera profesional en el mundo de las finanzas, Andrea ha sido una pieza fundamental en la trayectoria de su hija. "Mi madre esperaba en el coche con mi hermano pequeño mientras yo llamaba a las puertas de Music Row [epicentro de la industria de la música country de Nashville]. Yo decía: 'Hola, soy Taylor. Tengo 11 años. Quiero un contrato discográfico, llámame", comentó la cantante en una entrevista con Entertainment Weekly en 2008.

Esta anécdota se produjo antes de que la cantante, siendo una adolescente, se mudara a Hendersonville, Tennessee, a las afueras de Nashville. No lo hizo sola, a su lado estuvieron sus padres, Andrea y Scott (72), quienes han sido el principal motor de su meteórica carrera.

La mudanza no fue de un día para otro. Taylor Swift, primero, tuvo que esforzarse en aprender a tocar guitarra y escribir sus propias canciones. Scott, por su parte, debía poner en orden sus asuntos de trabajo. Al igual que su mujer, Andrea, se dedicaba al sector financiero.

Al comienzo, la cantante viajaba con su madre a Nashville, mientras que su progenitor se quedaba en Pensilvania junto a su único hermano, Austin (32). Fue así hasta que Scott pudo transferirse, laboralmente, a la ciudad de Tennessee.

En cuanto a Austin, también ha seguido la línea artística que le viene por herencia materna. Eso sí, se ha desmarcado de la música para formarse en las artes audiovisuales. Estudió cine en la Universidad de Notre Dame, donde además participó en varias obras de teatro. Dio el salto a la gran pantalla en 2016 con un papel secundario en la película I.T. A su currículum se suman otros cinco largometrajes. En un par de ellos, ejerciendo de coproductor y productor ejecutivo.

La imagen de Austin también ha aparecido en algunos vídeos de Taylor Swift. En concreto, en los clips de The Best Day y Christmas Tree Farm, que siguen una narrativa familiar.

De Taylor Swift, entre sus múltiples éxitos, cabe resaltar su humildad. Nunca ha olvidado de donde viene y siempre ha dado un espacio importante a sus padres y a su hermano. Además de sus historias de amor y desamor, su vida familiar ha sido una gran fuente de inspiración para la cantante al momento de crear canciones.

Así como ha dedicado temas a su abuela materna, Taylor Swift ha escrito canciones que narran la historia de su madre. Es el caso Soon You'll Get Better, en la que expone la lucha contra el cáncer de Andrea.

Fue en 2015 cuando Taylor comunicó públicamente que su madre había sido diagnosticado de cáncer. El pronóstico y su evolución se mantuvo en la más estricta intimidad, pero cinco años después, en 2020, volvió a trascender que Andrea tenía un tumor cerebral. A día de hoy, tampoco hay mayores detalles al respecto. No obstante, todo parecería indicar que está mejor, pues ha estado a su lado en alguna presentación de The Eras Tour, que este miércoles, 29 de mayo, pondrá a cantar y bailar a los asistentes del Bernabéu.