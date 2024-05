Máximo Huerta desvela el motivo por el que tuvo que volver a bautizarse hace 15 años: "El cura no se lo creía"

Máximo Huerta (53 años) ha sido uno de los invitados al programa Martínez y Hermanos, que presenta en Cuatro Dani Martínez (41), este pasado lunes, 27 de mayo. Junto a Clara Lago (34) y el cómico J. J. Vaquero (50), el escritor y empresario ha desvelado sorprendentes a la par que simpáticos pasajes de su vida privada. Relajado y desenfadado, Máximo se ha sincerado como nunca.

El literato, que tan sólo interrumpe su tranquila vida en Buñol para responder con la promoción de su última novela, París despertaba tarde, ha revelado ante un sorprendido Dani Martínez que, por ejemplo, ha sido bautizado dos veces. "A mí me han bautizado dos veces", ha soltado la bomba Huerta, ante la sorpresa generalizada de los allí presentes.

"¿Cómo?", se ha extrañado Dani Martínez. "Yo estoy inscrito ahora con los niños que deben tener 17 o 15 años, que ya no son tan niños", ha añadido el valenciano, para aclarar que todo se debe a un problema con la morfología de su nombre: "Yo necesito las papeles, por el rollo de mi nombre, de Máxim, Máximo, el de AR... entonces, fui a buscar y no tenía papeles de bautismo".

Sigue relatando el que un día fue uno de los presentadores estrella en Mediaset España: "Le pregunté a mi madre, y le dije 'pero, mamá, ¿no me has bautizado? Una familia tradicional, católica, apostólica y romana'. Y dice 'sí, lo juro'. Y le dije yo 'pues, el cura no se lo cree'. Buscaron en 1971 y nada, no aparecía, no aparecía nada".

Al no encontrar ningún documento que acreditara su bautismo, no había otra solución: "Dijeron 'pues al muchacho hay que bautizarlo otra vez'. Y entonces, hace 15 años, me metieron en el listado de los niños. Eso sí, dije 'el agua no, ¿no?'. Volví a hacer el bautismo". En ese punto del relato, Dani Martínez interpela: "¿Hiciste celebración o algo?".

Máximo responde, con gran humor: "Mira que yo lo celebro todo, pero no hice celebración. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde". Esta no es la única anécdota que ha contado Máximo Huerta durante su paso por el programa Martínez y Hermanos. En un momento dado, Máximo relata lo que vivió en su etapa como reportero de televisión.

Uno de los momentos 'tierra, trágame' que protagonizó el exministro fue durante una conexión en directo desde un pueblo en el que un tren había provocado un accidente y los vecinos protestaban para que se llevara a cabo el soterramiento las vías: "Voy a cubrir la noticia en directo, me pongo allí con toda la manifestación y entrevisto a una señora".

Y añade Máximo, al borde del paroxismo: "Me dice que está de acuerdo con el soterramiento, pero 'yo a la masturbación no voy'". Huerta relata que no sabe bien por qué, pero preguntó de nuevo a la entrevistada qué había dicho, y la señora repitió de nuevo "masturbación" en vez de "manifestación": "Que a la masturbación esa no voy esta tarde", dice el exministro que le aseguró la mujer.

El afamado escritor, además, ha confesado en Mediaset España que "mentí con los idiomas" en el currículum para sus primeros trabajos: "De hecho, yo recomiendo mentir en el currículum siempre y engordar los currículos".

Máximo Huerta explica que llegaron a enviarle a otro país a trabajar, aunque en realidad no hablaba el idioma: "Cuando me contrataron en Canal Nou, yo puse que sabía inglés, francés, italiano. Si me contrataron un lunes, el viernes estaba de corresponsal en Francia. Ahora sé inglés, francés y otros idiomas, pero en ese momento no".

"¿Y cómo lo solucioné? Era 1997, ni Google Translator, ni posibilidades en las redes, en ese tiempo no había nada. Pero aguanté de corresponsal y nadie se enteró nunca que yo no sabía (francés). Lo hice con un don de gentes maravilloso, entrevistaba a gente de aquella manera y entrevistaba a españoles", ha remachado Huerta.