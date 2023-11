Kourtney Kardashian y Travis Barker se convierten en padres de su primer en hijo en común

Kourtney Kardashian (44 años) y Travis Barker (47) están de enhorabuena. La socialité y el músico han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que ha nacido en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California.

Hasta ahora, ni la socialité ni el baterista de Blink-182 han compartido la buena nueva. La noticia ha sido confirmada por medios estadounidenses, como People o TMZ que, entre otros detalles, desvela que Kourtney ya ha recibido la visita de su hermana Kylie Jenner (26) en el hospital de Los Ángeles donde ha dado a luz.

De momento no se ha difundido la fecha en la que nació el bebé, pero sí el nombre que habrían escogido para el pequeño. Recientemente, en el podcast de Toby Morse, One life one chance, Travis Barker confesaba que quería que su hijo se llamase Rocky Thirteen. Además, decía que le encantaría que naciese en Halloween, precisamente el último día en el que la pareja fue vista públicamente.

Tanto la socialité como Travis Barker tienen experiencia en la paternidad. Ella es madre de tres, Mason (13), Penélope (10) y Reign (8), fruto de su anterior matrimonio con Scott Disick. Él también tiene dos hijos adolescentes junto a su exesposa Shanna Moakler. Aunque ya eran familia numerosa, ambos deseaban tener un hijo en común e hicieron todo lo posible por conseguirlo. Según desvelaron en The Kardashian, recurrieron a la Fecundación In Vitro y a algunos remedios naturales a base de hierbas.

El embarazo de Kourtney tampoco fue fácil. El pasado mes de septiembre, la pareja vivió un gran susto cuando la socialité tuvo que ser sometida a una intervención fetal de urgencia debido a una complicación. La empresaria no reveló mayores detalles, pero sí compartió la noticia dándole las gracias al equipo médico que salvó la vida de su bebé.

Fue en junio cuando Kourtney Kardashian reveló que estaba embarazada de su primer hijo en común con el músico, mediante un anunció muy original que no tardó en viralizarse.

Mientras el músico se presentaba junto a su grupo, Blink-182, Kourtney se mostraba entre el público con un cartel en el que se leía la noticia: "Travis, estoy embarazada". La empresaria hacía todo lo posible para que el músico lo leyera mientras su fans coreaban su nombre. Nada más leerlo, Barker, asombrado, bajó del escenario y se fundió en un romántico beso junto a su mujer, que quedó plasmado en un romántico vídeo que ambos publicaron en sus respectivas redes sociales.

Con la llegada del bebé, Kourtney y Travis dan un paso más en su historia de amor. Tras varias citas y viajes familiares, en noviembre de 2021 el baterista le pidió la mano a la empresaria en una playa de Montecito que iluminó con velas. Meses más tarde, lo celebraron por todo lo alto con tres enlaces. El primero tuvo lugar en Las Vegas. Después, se dieron el 'sí, quiero' por el civil en California, y, por último, pusieron el broche de oro a su matrimonio con una lujosa fiesta en un castillo italiano en Portofino, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

