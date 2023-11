Qué fue de Techi, la exnovia de Kiko Rivera que se casó con Alberto Isla y se quedó embarazada de Omar Montes

Alrededor de la familia Pantoja gira una larga estela de personajes que se han hecho famosos gracias a su amistad o noviazgo junto a alguno de los hijos de Isabel Pantoja (67 años). Muchos de ellos han pasado al olvido o han preferido, voluntariamente, alejarse del mundo de la televisión y las cámaras.

Una de ellas es Techi Cabrera (37 años), quien se hizo conocida por mantener un intenso pero breve romance junto a Kiko Rivera (39) en 2008. Su amor duró apenas unos meses, pero fue tiempo suficiente para que ella se hiciese un nombre en la pequeña pantalla y se convirtiese en protagonista de los programas del corazón.

Su primera aparición pública como pareja fue en un evento de moda en marzo de 2008, en el que dejaron clara su complicidad con risas y miradas. Sin embargo, una de las imágenes más icónicas de la pareja se produciría un mes más tarde durante la Semana Santa de la hermandad de San Roque, en Sevilla. Los allí presentes fueron testigos de la pasión desenfrenada de la pareja, que no dejó de besarse y tocarse durante el paso.

Unos meses después, esa pasión se terminaría y la pareja tomaría caminos separados. Poco se volvió a saber de ella después de la ruptura, que prefirió alejarse de las cámaras y los focos. Sin embargo, cinco años después se les volvería a relacionar después de que Kiko Rivera concluyese su relación con Jessica Bueno (33). A partir de ese momento, volvería a convertirse en la protagonista de los programas del corazón.

Para sorpresa de todo el mundo, en 2014 Techi anunció su compromiso con Alberto Isla (29), quien había sido novio de su excuñada Isa Pantoja (27) y con quien había tenido un hijo, Albertito (9). Un romance que comenzó bajo los rumores de ser un montaje y que terminó con la pareja divorciándose solo tres semanas después de darse el 'sí, quiero'.

En 2018, volvería a la televisión para participar en la sexta edición de Gran Hermano VIP. En el programa coincidiría con su excuñada, Isa Pantoja, durante 15 días. Además, intentó encontrar el amor con otra expareja de la hija de la Tonadillera: Omar Montes (35), también concursante. Mantendrían un breve affair del que ella aseguró haberse quedado embarazada, aunque él negó haber puesto la "semillita".

Sus problemas de salud

Después de su participación en el reality poco se ha vuelto a saber de ella. Alejada de la televisión y muy poco activa en las redes sociales, Techi Cabrera ha querido mantener a sus seguidores actualizados de su estado de salud. Tal y como anunció en 2022, en 2018 le diagnosticaron trastorno de bipolaridad. "Lo he pasado muy mal, no se lo recomiendo a nadie esta enfermedad que es muy difícil de llevar y convivir con ella. Me considero una persona fuerte y solo lucho, lucho y lucho día a día", comunicaba a sus más de 116.000 seguidores.

Fue en una de sus últimas apariciones públicas, en Sálvame, cuando contó más detalles de su situación: "Tengo una discapacidad del 65%. He estado en bastante clínicas porque he tenido varios ingresos". En otra de sus apariciones, explicó cómo le afecta a ella este trastorno: "No es que tenga cambios de humor. Tengo muchas depresiones, soy maniaca, escucho voces, se pasa muy mal". También confesó que había sufrido una grave depresión después de salir de Gran Hermano VIP.

A principios de año, Techi Cabrera intentó quitarse la vida. Fue su amiga, Amor Romeira, la que dio la noticia en Fiesta. "Ella habló de su enfermedad y le vino bien hablarlo. Desgraciadamente ha sufrido una recaída y esto le ha llevado a acabar en el hospital. Gracias a Dios, está estable. Ha vivido un episodio complicado", explicaba la colaboradora sobre su situación.

Después de meses en los que no se sabía nada de ella, reapareció para dar una breve entrevista en ABC para confesar que estaba "recuperada" y que llevaba una vida "bastante tranquila". A la pregunta de su regreso a televisión fue clara: "De momento, no. Lo haré si surge algún proyecto que me guste y cuando me sienta preparada, pero no está dentro de mis planes". Gracias a esta conversación confesó que está soltera, aunque "abierta al amor".

Su última publicación de Instagram es de agosto, donde aparece muy sonriente y con un aspecto físico muy diferente al que estaba acostumbrada a mostrar en televisión. Además, en su perfil también publica imágenes de su hijo, Enzo.

