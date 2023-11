La historia de amor de Blanca Suárez y Javier Rey: del hermetismo absoluto a revelar sus intimidades

La vida personal de Blanca Suárez (35 años) siempre ha estado en el foco mediático. A la actriz siempre se le han conocido sus novios, sus líos y sus amigos personales, a pesar de que ella nunca ha sido muy amiga de hablar públicamente de ello.

Ahora está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. A sus éxitos cinematográficos recientes, con el estreno de su última película, Me he hecho viral, hay que sumar que su noviazgo con Javier Rey (43) va viento en popa.

Desde los inicios, la pareja ha preferido mantener en la más estricta intimidad todo lo que tenía que ver con su romance. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que el actor o la actriz han hablado públicamente del otro. Pero aunque ellos apenas han hecho declaraciones, sí que se conocen algunos de los detalles más importantes.

Javier Rey y Blanca Suárez en el estreno de su película. GTRES

Su relación podría compararse a un amor de película. Javier Rey y Blanca Suárez se conocieron mucho antes de iniciar su relación. La primera vez que coincidieron fue en 2016, durante el rodaje de Lo que escondían sus ojos, una serie en la que ella interpretaba a la aristócrata Sonsoles de Icaza y él daba vida al diseñador Cristóbal Balenciaga.

Volverían a reencontrarse tres años después, en el rodaje de El verano que vivimos, película que ambos protagonizaron y en la que surgió el amor tanto dentro como fuera de pantalla. Dicen que las primeras impresiones son las que cuentan, pero en el caso de la pareja ese primer encuentro no fue como se esperaba. "Cuando yo te conocí me caíste mal, bastante mal. Me pareciste un imbécil. Y ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa", afirmaba la actriz ante el actor durante la promoción.

Los primeros rumores de una posible relación comenzaron a principios de 2020, después de que Blanca Suárez terminase su mediático noviazgo con Mario Casas (37). Aunque todo el mundo hablaba de esta separación, nunca se llegó a saber el porqué ni los motivos de la ruptura.

Desde el principio han sido muy discretos, aunque no han ocultado en ningún momento que estaban juntos ni han huido de las cámaras para evitar fotografías comprometidas. Se conocen los detalles de su romance a cuenta gotas, gracias a los robados de los paparazis. Por ejemplo, se sabe que pasaron juntos el confinamiento en la casa del actor en Madrid y compartieron paseos durante la desescalada.

Javier Rey y Blanca Suárez en unas imágenes de archivo. GTRES

Poco se ha sabido de la pareja en los últimos años, en los que incluso se ha especulado con una posible ruptura ante la falta de información. Pero nada de eso ha ocurrido. Blanca siempre ha estado esquivando las preguntas sobre Javier, señalando que ella nunca hablaba de su vida privada. Hasta ahora.

Parece que en el último mes la pareja ha decidido dar un paso más en su relación y formalizar públicamente algo que ya lleva siendo estable desde hace tres años. Tanto por redes sociales como ante los medios de comunicación parece que la actitud de ambos ha cambiado.

El primero en dar ese paso fue el actor a través de su cuenta de Instagram. Javier quiso felicitar a su novia su 35 cumpleaños y lo hizo con una preciosa imagen y un sencillo mensaje. La fotografía, a contra luz, muestra el perfil de la actriz en blanco y negro. "Oh", contestaba ella, siguiendo con la sencillez de la felicitación.

La siguiente en dar el paso ha sido la actriz en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con... Blanca Suárez ha abierto su corazón como nunca lo había hecho antes para hablar sobre cosas personales y detalles de su relación: "He contado más cosas de mí misma durante esta charla que en cualquier otra entrevista". También ha reconocido haber sufrido mucho por amor y sentir que le habían roto el corazón en varias ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de j a v i e rr e y (@javierrrey)

"Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona", ha explicado Blanca Suárez sobre su noviazgo.

Durante la charla de 50 minutos, la intérprete de El Barco y El Internado se refiere siempre a Javier Rey como "mi marido". Algo que ha hecho saltar las alarmas ante una posible boda secreta de la que nadie sabía nada. Pero rápidamente ella ha desvelado, entre risas, el secreto: "No me he casado, pero es mi esposo".

